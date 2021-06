EK predala prvé dlhopisy na financovanie fondu obnovy

Brusel 15. júna (TASR) - Európska komisia (EK) získala na kapitálovom trhu z predaja 10-ročných dlhopisov prvých 20 miliárd eur na financovanie plánu obnovy po koronakríze, uviedla v utorok podvečer šéfka EK Ursula von der Leyenová.



"Mám radosť, že emisia vyvolala obrovský záujem," uviedla Leyenová a dodala, že dopyt sedemnásobne prevýšil ponuku.



Náklady na obsluhu dlhu sú s úročením menej než 0,1 % mimoriadne nízke. EK by mala do konca roka na trhu umiestniť dlhopisy v objeme 100 miliárd eur.



Európska únia (EÚ) v minulom roku schválila program obnovy v objeme 750 miliárd eur, 800 miliárd eur v cenách upravených o infláciu, uviedla Leyenová. Finančné prostriedky majú pomôcť prekonať škody spôsobené pandémiou. Program bude financovaný predajom spoločných dlhov, ktoré sa budú splácať až do roku 2058. Štáty EÚ plán minulý týždeň oficiálne ratifikovali, čo bol predpoklad pre začiatok predaja dlhopisov.



Členské štáty EÚ by mali dostať prvé peniaze z fondu obnovy v júli. Časť z nich bude poskytnutá vo forme grantov, časť vo forme lacných úverov. Vlády museli EK predložiť detailné plány, ako peniaze použijú. EK by prvé plány mala schváliť v stredu (16. 6.). Leyenová potom prvé rozhodnutia osobne doručí v Portugalsku a Španielsku. Potom by podľa vlastných slov mala tento týždeň ešte cestovať do Grécka, Dánska a Luxemburska.