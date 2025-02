EK predloží návrhy výnimiek, ktoré umožnia zvýšenie výdavkov na obranu

Brusel 18. februára (TASR) - Európska komisia (EK) urýchlene predloží návrhy týkajúce sa výnimiek z fiškálnych pravidiel, ktoré by umožnili zvýšenie výdavkov na obranu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Komisár EÚ pre obchod Valdis Dombrovskis po stretnutí ministrov financií v Bruseli oznámil, že EK v najbližších týždňoch predloží podrobné návrhy na uplatňovanie takzvanej únikovej doložky. Tá by členským štátom umožnila vyšší dlh v súvislosti s výdavkami na obranu bez toho, aby sa museli obávať konania EÚ pre nadmerný deficit.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii koncom minulého týždňa naznačila možnosť vyňať výdavky členov EÚ na obranu spod pravidiel Paktu stability a rastu, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby krajiny hospodárili zodpovedne. Neposkytla však bližšie podrobnosti.



Nemecký kancelár Olaf Scholz dal jasne najavo, že by uprednostnil cielenú zmenu fiškálnych pravidiel EÚ. Podľa jeho názoru výnimky by mali existovať len pre krajiny, ktoré už teraz vynakladajú na obranu viac ako 2 % HDP.



Súčasný predseda Rady ministrov financií EÚ Andrzej Domanski uviedol, že najlepšie by bolo, ak by sa o tom rozhodlo už do konca mája.