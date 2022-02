EK uviedla doplnky k taxonómii v energetike, zohľadňujú plyn i jadro

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila doplnkový delegovaný akt o taxonómii v energetike. Podľa spresnenia EK delegovaný akt o zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa tejto zmene sa vzťahuje na určité činnosti v oblasti plynu a jadrovej energie.



Kolégium komisárov v stredu dosiahlo politickú dohodu o texte, ktorý bude formálne prijatý, keď budú dostupné preklady do všetkých úradných jazykov EÚ.



Komisia pripomenula, že EÚ sa chce do roku 2050 stať klimaticky neutrálnou, k čomu potrebuje veľké množstvo súkromných investícií. Cieľom taxonómie je nasmerovať súkromné investície k činnostiam, ktoré sú potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality.



Klasifikácia taxonómie neurčuje, či určitá technológia bude alebo nebude súčasťou energetických mixov členských štátov. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú ekonomiku využitím všetkých možných riešení, ktoré pomôžu dosiahnuť klimatické ciele.



Vzhľadom na vedecké odporúčania a technologický pokrok sa EK domnieva, že pri prechode zohrajú úlohu aj súkromné investície do činností v oblasti plynu a jadrovej energie, ktoré Únii umožnia urýchliť prechod od znečisťujúcich činností, ako je výroba uhlia, ku klimaticky neutrálnej budúcnosti.



Delegovaný akt o klíme zavádza dodatočné ekonomické aktivity z energetického sektora do taxonómie EÚ. V texte sa stanovujú jasné a prísne podmienky, na základe ktorých sa určité činnosti v oblasti jadrovej energie a plynu môžu pridať ako prechodné činnosti k činnostiam, na ktoré sa už vzťahuje prvý delegovaný akt o zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa jej od 1. januára 2022.



Týmito prísnymi podmienkami sú pre plyn aj jadrovú energiu, že prispievajú k prechodu na klimatickú neutralitu, v prípade jadrovej energie, že spĺňa požiadavky na jadrovú a environmentálnu bezpečnosť a v prípade plynu, že prispieva k prechodu od uhlia k obnoviteľným zdrojom energie. Pre všetky uvedené činnosti platia ešte konkrétnejšie dodatočné podmienky.



Delegovaný akt o klíme zavádza aj špecifické požiadavky na zverejňovanie pre podniky aktívne v sektore plynárenstva a jadrovej energetiky. S cieľom zabezpečiť transparentnosť EK zmenila a doplnila delegovaný akt o taxonómii, aby investori mohli určiť, ktoré investičné príležitosti zahŕňajú činnosti v oblasti plynu alebo jadrovej energie, a mohli na základe toho rozhodovať o svojich investíciách.



Komisia zdôraznila, že si vypočula názory Európskeho parlamentu v tejto veci a pozorne preskúmala podnety, ktoré dostala od expertných skupín členských štátov pre udržateľné financie.



"Ak chceme splniť naše ciele na roky 2030 a 2050, musíme konať hneď. Dnešný delegovaný akt je o sprevádzaní hospodárstva EÚ pri energetickom a spravodlivom prechode, je to most k systému zelenej energie založenej na obnoviteľných zdrojoch energie. Urýchli súkromné investície, ktoré potrebujeme, najmä v tomto desaťročí," opísal situáciu výkonný podpredseda EK pre ekonomiku Valdis Dombrovskis. Dodal, že nové pravidlá v oblasti taxonómie posilnia transparentnosť a zverejňovanie informácií, čo vychádza v ústrety investorom, aby mohli prijímať "informované rozhodnutia".



Europarlament a Rada EÚ majú dva mesiace na kontrolu textu. Rada EÚ môže proti nemu namietať posilnenou kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že najmenej 72 percent členských štátov (20 z 27 krajín) zastupujúcich najmenej 65 percent obyvateľstva EÚ musí vzniesť námietky proti delegovanému aktu. Europarlament môže vzniesť námietku väčšinou svojich členov hlasujúcich proti v pléne (najmenej 353 europoslancov).



Ak spoluzákonodarcovia nevznesú námietky, doplnkový delegovaný akt nadobudne účinnosť a bude sa uplatňovať od 1. januára 2023.



spravodajca TASR Jaromír Novak