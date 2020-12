EK predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov o batériách

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách platných od roku 2006, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu spomedzi opatrení ohlásených v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo.



Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia. Podporujú tiež konkurencieschopnú udržateľnosť a sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.



Návrh EK sa zaoberá aj sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami týkajúcimi sa všetkých druhov batérií.



Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič, ktorý stál za vznikom Európskej aliancie pre batérie, v tejto súvislosti spresnil, že exekutíva EÚ predkladá nadčasový regulačný rámec pre batérie v záujme toho, aby sa na trh EÚ uvádzali len tie najekologickejšie, najvýkonnejšie a najbezpečnejšie batérie. "Tento ambiciózny rámec zameraný na transparentné a etické získavanie surovín, uhlíkovú stopu batérií a recykláciu je základným prvkom na dosiahnutie strategickej autonómie v tomto kritickom sektore a na urýchlenie našej práce v rámci Európskej aliancie pre batérie," opísal situáciu v správe pre médiá.



Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou. Mali by sa vyrábať s čo najmenším dosahom na životné prostredie a s použitím materiálov získaných pri plnom dodržiavaní ľudských práv, sociálnych a ekologických noriem. Európske batérie musia byť trvácne a bezpečné a na konci svojej životnosti by sa mali dať použiť na iný účel a recyklovať a hodnotné materiály z nich by sa mali vrátiť späť do hospodárstva.



Komisia preto navrhuje povinné požiadavky na všetky batérie - priemyselné, automobilové, na pohon iných elektrických vozidiel aj prenosné -, ktoré prídu na trh EÚ. K týmto požiadavkám patrí používanie zodpovedne získaných materiálov, obmedzené používanie nebezpečných látok, minimálny obsah recyklovaných materiálov, ale aj povinnosti týkajúce sa uhlíkovej stopy, výkonnosti a trvanlivosti či označovania a rešpektovanie cieľov v oblasti zberu a recyklácie.



Podľa správy EK zabezpečenie právnej istoty pomôže uvoľniť rozsiahle investície a posilní výrobnú kapacitu pre inovatívne a udržateľné batérie v Európe aj mimo nej.



Opatrenia, ktoré EK navrhuje, uľahčia dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, lebo lepšie a výkonnejšie batérie budú kľúčovým príspevkom k elektrifikácii cestnej dopravy, čím sa výrazne znížia emisie CO2 a uľahčí sa vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ.



Komisia s cieľom podporiť obehové hospodárstvo od 1. júla 2024 povolí uvádzať na trh iba dobíjateľné batérie priemyselných a elektrických vozidiel, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie o uhlíkovej stope. Zároveň chce EK stanoviť nové požiadavky a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaných materiálov a zberu, spracúvania a recyklácie batérií na konci ich životnosti.



S cieľom výrazne zlepšiť zber a recykláciu prenosných batérií by sa miera zberu, ktorá je v súčasnosti na úrovni 45 %, mala zvýšiť na 65 % v roku 2025 a na 70 % v roku 2030. To preto, aby hospodárstvo neprišlo o úžitok z cenných materiálov v batériách, ktoré používame v domácnosti, ako je kobalt, lítium, nikel a olovo. Ostatné batérie – priemyselné a automobilové batérie – sa budú zbierať v plnom rozsahu.



V navrhovanom nariadení sa vymedzuje aj právny rámec, ktorý uľahčí zmenu účelu batérií z elektrických vozidiel tak, aby mohli mať "druhý život" ako stacionárne systémy uskladňovania energie alebo aby sa dali začleniť do elektrizačnej sústavy ako zdroje energie.



Komisia upozornila, že dopyt po batériách rýchlo rastie a očakáva sa, že do roku 2030 sa zvýši 14-násobne. Hnacou silou je najmä elektrická doprava. Celosvetový nárast dopytu po batériách povedie zároveň k zvýšeniu dopytu po súvisiacich surovinách a možnej záťaže na životné prostredie, čo chce EÚ minimalizovať.





Spravodajca TASR Jaromír Novak