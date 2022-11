Európska komisia predložila návrh zmeny fiškálnych pravidiel

Brusel 9. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh zmeny fiškálnych pravidiel, ktorá by vysoko zadlženým krajinám EÚ dala viac času na zníženie dlhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Podľa návrhu by vlády rokovali s EK o individuálnych plánoch znižovania dlhov, pričom rýchlosť redukcie dlhu by závisela od reforiem a investícií. Cieľom nových pravidiel je, aby krajiny neboli nútené k nadmerne prísnym úsporným opatreniam, ktoré by mohli poškodiť dlhodobé vyhliadky ich ekonomík.



Platnosť fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa výšky dlhu a deficitu verejných financií je od prepuknutia pandémie pozastavená. To malo umožniť vládam, aby mohli stimulovať ekonomiky a podporiť udržanie pracovných miest, keď protiepidemické reštrikcie ochromili ekonomiku.



"Nové výzvy, medzi ktoré patrí zelená a digitálna tranzícia rovnako ako problémy s dodávkami energií, budú v nasledujúcich rokoch vyžadovať rozsiahle reformy a investície," uviedol podpredseda Valdis Dombrovskis.



Aj podľa nových pravidiel, ktoré by mohli začať platiť od roka 2024, by členské krajiny stále mali povinnosť znížiť verejný dlh pod 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a deficit verejných financií pod 3 % HDP. Individuálne plány by však dali krajinám s nadmerným dlhom viac času na jeho požadovanú redukciu, ak sa zohľadnia reformy a investície, napríklad do boja proti klimatickej zmene.



Takisto by sa malo zjednodušiť monitorovanie implementácie národných plánov, pričom ľahšie by sa trestalo ich porušovanie.



Skeptický postoj k návrhu EK, o ktorom by ministri financií EÚ mali rokovať na najbližšom zasadnutí v decembri, má napríklad Nemecko. Berlín tvrdí, že ak budú mať štáty viac času na redukciu dlhu a národné plány sa budú individuálne dohadovať, vlády nebudú ochotné prijímať nepopulárne opatrenia a budú sa ich snažiť odkladať.



V rámci EÚ však existuje zhoda na tom, že pre prudký nárast verejných dlhov, ktorý spôsobila pandémia, sú aktuálne fiškálne pravidlá a ich požiadavky týkajúce sa znižovania dlhu a deficitu nerealisticky ambiciózne.