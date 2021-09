EK predložila návrhy pre poisťovne,aby mohli viac investovať do obnovy

Brusel 22. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu komplexné preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti poisťovníctva známe ako "Solventnosť II". Jedným z cieľov je umožniť poisťovniam, aby v dlhodobom horizonte viac investovali do obnovy Európy po pandémii nového koronavírusu.



Ďalším z cieľov preskúmania je zvýšiť odolnosť odvetvia poistenia a zaistenia (poisťovní, ktoré poskytujú poistenie iným poisťovniam), a to tak, aby toto odvetvie dokázalo zvládať budúce krízy a lepšie chrániť poistníkov. Pre určité menšie poisťovne sa zavedú zjednodušené a primeranejšie pravidlá.



Komisia pripomenula, že poisťovne v hospodárstve EÚ zohrávajú dôležitú úlohu, lebo presmerúvajú úspory na finančné trhy a do reálnej ekonomiky, čím poskytujú európskym podnikom dlhodobé financovanie.



Preskúmanie EK pozostáva z viacerých prvkov, najmä však z legislatívneho návrhu na zmenu smernice Solventnosť II a legislatívneho návrhu novej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia.



Cieľom preskúmania je zvýšiť mieru, akou sa európski poisťovatelia podieľajú na financovaní obnovy po koronakríze, dobudovávaní únie kapitálových trhov a smerovaní finančných prostriedkov do Európskej zelenej dohody. V krátkodobom horizonte by sa v EÚ mohol uvoľniť kapitál vo výške až 90 miliárd eur. Uvoľnenie takejto sumy pomôže poisťovateľom a zaisťovateľom výraznejšie prispieť ako súkromní investori k obnove Európy po pandémii ochorenia COVID-19.



V dôsledku navrhovaných zmien budú spotrebitelia lepšie chránení a zabezpečí sa, aby poisťovne zostávali životaschopné aj v ťažkých hospodárskych časoch. Poistníci budú lepšie informovaní o finančnej situácii svojho poisťovateľa a spotrebitelia budú lepšie chránení vtedy, keď sa rozhodnú zaobstarať si poistný produkt v inom členskom štáte, a to vďaka lepšej spolupráci medzi orgánmi dohľadu. Poisťovatelia budú motivovaní viac investovať do dlhodobého kapitálu pre potreby hospodárstva a ich finančná sila bude lepšie zohľadňovať určité riziká vrátane rizík súvisiacich s klímou a bude menej náchylná na krátkodobé výkyvy na trhu. Celý sektor poisťovníctva bude lepšie kontrolovaný, aby sa zabránilo ohrozeniu jeho stability.



Cieľom smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia je zabezpečiť lepšiu pripravenosť poisťovateľov a príslušných orgánov v EÚ na závažné finančné ťažkosti. Zavedie sa nový postup riešenia krízových situácií, v rámci ktorého budú lepšie chránení poistníci, ekonomika, finančný systém a aj daňoví poplatníci. Vnútroštátne orgány budú mať k dispozícii lepšie možnosti pre prípad, že nejaká poisťovňa vyhlási platobnú neschopnosť.



Návrhy EK vychádzajú vo veľkej miere z technického poradenstva, ktoré poskytol Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).



Balík legislatívnych návrhov bol zaslaný na prerokovanie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (ministri členských krajín).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)