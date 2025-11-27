< sekcia Ekonomika
EK predložila stratégiu pre biohospodárstvo, ktorá posilní odolnosť EÚ
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala nový strategický rámec pre konkurencieschopné a udržateľné biohospodárstvo EÚ, v ktorom načrtla cestu k vybudovaniu čistého, konkurencieschopného a odolného európskeho hospodárstva. Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že využívaním obnoviteľných biologických zdrojov z pevniny a mora a poskytovaním alternatív ku kritickým surovinám EÚ pokročí smerom k obehovejšiemu a dekarbonizovanejšiemu hospodárstvu a zníži závislosť od dovozu fosílnych palív.
Novou stratégiou bude EÚ podporovať činnosti, ktoré poskytujú riešenia využívajúce biologické zdroje v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, akvakultúra, spracovanie biomasy, biovýroba a biotechnológie. Využije obrovský potenciál týchto zdrojov, vedeckú jedinečnosť a priemyselnú základňu a podporí inovácie prospešné pre klímu, prírodu a spoločnosť.
Biohospodárstvo EÚ s hodnotou do 2,7 bilióna eur v roku 2023 a zamestnávaním 17,1 milióna ľudí (približne 8 % pracovných miest v EÚ) už významne prispieva k vytváraniu pracovných miest a hospodárskemu rastu v Európe. Každé pracovné miesto v biohospodárstve vytvára v Únii tri nepriame pracovné miesta.
Príkladmi výrobkov sú biochemikálie z rias, ktoré sa používajú na výrobu liekov, kozmetiky a priemyselných aplikácií. Plasty na biologickej báze sa čoraz viac používajú v obaloch a automobilových súčiastkach. Rastie dopyt aj po stavebnej výrobe na biologickej báze, textilných vláknach a hnojivách.
Cieľom stratégie EÚ pre biohospodárstvo je uvoľniť tento potenciál rozširovaním inovácií a investícií, rozvojom vedúcich trhov s biologickými materiálmi a technológiami, zabezpečením udržateľných dodávok biomasy a využívaním globálnych príležitostí.
Komisia chce zintenzívniť inovácie a investície, aby výskum v oblasti biohospodárstva nezostal v laboratóriách. To si vyžaduje kombináciu verejných a súkromných investícií a zjednodušené regulácie, preto EK pracuje na vytvorení zjednodušeného regulačného rámca. Komisia zabezpečí, aby sa existujúce a budúce finančné prostriedky EÚ použili na technológie využívajúce biologické materiály. S cieľom stimulovať súkromné investície EK navrhuje zvolať skupinu pre zavádzanie investícií do biohospodárstva, aby vytvorila databázu financovateľných projektov a prilákala súkromný kapitál.
Exekutíva EÚ identifikovala inovačné trhy s biologickými materiálmi a technológiami. Ide o odvetvia využívajúce biologické materiály - plasty, vlákna, textil, chemikálie, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, stavebné materiály, biorafinérie, pokročilá fermentácia a trvalé ukladanie biogénneho uhlíka.
Stratégia navrhuje zriadiť európsku alianciu pre biologické materiály, ktorá združí spoločnosti z EÚ, aby do roku 2030 spoločne nakupovali riešenia využívajúce biologické materiály v hodnote 10 miliárd eur.
V stratégii EÚ pre biohospodárstvo sa zdôrazňuje potreba zodpovedného získavania biomasy a zabezpečenia toho, aby sa s lesmi, pôdou, vodou a ekosystémami hospodárilo v rámci ich ekologických limitov. Kľúčový význam má podpora obehovosti a zvýšenie hodnoty sekundárnej biomasy, ako sú poľnohospodárske zvyšky, vedľajšie produkty a organický odpad. Komisia vytvorí iniciatívy odmeňujúce poľnohospodárov a lesníkov, ktorí chránia pôdu, zvyšujú záchyt uhlíka a podporujú udržateľné využívanie biomasy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)