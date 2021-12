Európska komisia predstavila reformu trhu s plynom

Brusel 15. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) chce zreformovať trh s plynom. Deje sa to v čase prudko rastúcich cien plynu a boja proti klimatickej zmene. Podpredseda EK Frans Timmermans a komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová v stredu predstavili príslušný legislatívny balík.



Súčasťou balíka je napríklad podpora nízkoemisných plynov, napríklad vodík, ako alternatívy k fosílnemu plynu. Takisto by do dosiahnutia klimatických cieľov mali skončiť dlhodobé kontrakty na dodávky plynu.



Zároveň je súčasťou návrhu vytvorenie systému na spoločné obstarávanie plynu a vytváranie jeho strategických zásob, aby sa Európska únia (EÚ) vyhla podobným problémom, aké aktuálne zažíva.



EK chce podporiť vodíkový trh, aby sa vodík stal použiteľnejším napríklad v lodnej doprave alebo v priemysle. Vodík je považovaný za ekologický zdroj energie, pokiaľ je vyrábaný procesom elektrolýzy vody. Podľa EK sú škodlivé emisie takéhoto vodíka minimálne o 70 % nižšie v porovnaní s fosílnym plynom. Komisia chce tiež spotrebiteľom uľahčiť prechod od fosílneho na ekologický plyn.



EK plánuje do roku 2049 úplný zákaz dlhodobých kontraktov na dodávky zemného plynu. Aby sa zabránilo nedostatku, krajiny EÚ budú môcť spoločne nakupovať plyn a vytvoriť si spoločné strategické rezervy, čo požadovali z dôvodu aktuálneho prudkého zdražovania plynu napríklad Francúzsko a Španielsko.



Legislatíva tiež počíta s opatreniami na obmedzenie emisií metánu v ropnom, plynárenskom a uhoľnom priemysle. O balíku teraz budú diskutovať členské krajiny EÚ a Európsky parlament.