< sekcia Ekonomika
EK predstavila sériu opatrení na podporu elektromobilov
Nový balík stanovuje ambiciózny politický rámec na zabezpečenie klimatickej neutrality a strategickej nezávislosti do roku 2050.
Autor TASR
Brusel 16. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nový balík stanovuje ambiciózny politický rámec na zabezpečenie klimatickej neutrality a strategickej nezávislosti do roku 2050. Reaguje tiež na výzvy priemyslu na zjednodušenie pravidiel. Automobilový sektor je kľúčový pre priemysel Európy, udržiava milióny pracovných miest a je hnacou silou inovácií.
Nový legislatívny balík podporuje trh s vozidlami s nulovými emisiami, poskytuje priemyslu väčšiu flexibilitu pri dosahovaní cieľov v oblasti emisií CO2 a podporuje vozidlá a batérie vyrobené v EÚ. Iniciatíva pre firemné vozidlá podporí využívanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.
Zjednodušenie pravidiel zvyšuje konkurencieschopnosť úsporou nákladov, ktoré sa očakávajú približne na úrovni 706 miliónov eur ročne, a znížením byrokracie. Komisia navrhuje znížiť počet sekundárnych právnych predpisov prijímaných v nasledujúcich rokoch a zefektívniť testovanie nových osobných dodávok a nákladných vozidiel.
Zavádzanie elektrických dodávok v domácej doprave je podporované opatreniami, ktoré ich stavajú na úroveň dodávkam so spaľovacím motorom, pokiaľ ide o časy odpočinku a pravidlá pre vodičov.
Balík zavádza aj novú kategóriu vozidiel v rámci iniciatívy „Malé dostupné autá“, ktorá zahŕňa elektromobily s dĺžkou do 4,2 metra. To umožní členským štátom vyvinúť cielené stimuly, ktoré podporia dopyt po malých elektromobiloch vyrobených v EÚ.
EK sa zaoberá ponukou aj dopytom čo sa týka prechodu na čistú mobilitu. Na strane ponuky predstavuje prehľad existujúcich noriem emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky a cielenú zmenu noriem pre ťažké úžitkové vozidlá. Na strane dopytu navrhuje iniciatívu na dekarbonizáciu firemných vozidiel so záväznými národnými cieľmi pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami.
Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť aj plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.
Do roku 2035 budú môcť výrobcovia automobilov využívať „super kredity“ na malé cenovo dostupné elektromobily vyrobené v EÚ. To má stimulovať uvedenie väčšieho počtu menších elektromobilov na trh. Pre cieľ do roku 2030 pre osobné automobily a dodávky sa zavádza dodatočná flexibilita povolením pôžičiek na roky 2030 - 2032. Pre dodávky, kde je využívanie elektromobilov náročnejšie, sa poskytuje dodatočná flexibilita so znížením cieľa CO2 do roku 2030 z 50 % na 40 %.
Komisia tiež navrhuje cielenú zmenu emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá s flexibilitou, ktorá uľahčí dodržiavanie cieľov do roku 2030.
Pokiaľ ide o firemné vozidlá, na úrovni členských štátov sa stanovujú povinné ciele na podporu využívania vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami veľkými spoločnosťami. Firemné autá najazdia ročne viac kilometrov, čiže pôjde o väčšie zníženie emisií. Nulové alebo nízke emisie a označenie „Vyrobené v EÚ“ budú výhodou pre vozidlá, ktoré využívajú verejnú finančnú podporu.
Program Battery Booster s rozpočtom 1,8 miliardy eur urýchli rozvoj hodnotového reťazca batérií vyrobených výlučne v EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nový balík stanovuje ambiciózny politický rámec na zabezpečenie klimatickej neutrality a strategickej nezávislosti do roku 2050. Reaguje tiež na výzvy priemyslu na zjednodušenie pravidiel. Automobilový sektor je kľúčový pre priemysel Európy, udržiava milióny pracovných miest a je hnacou silou inovácií.
Nový legislatívny balík podporuje trh s vozidlami s nulovými emisiami, poskytuje priemyslu väčšiu flexibilitu pri dosahovaní cieľov v oblasti emisií CO2 a podporuje vozidlá a batérie vyrobené v EÚ. Iniciatíva pre firemné vozidlá podporí využívanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.
Zjednodušenie pravidiel zvyšuje konkurencieschopnosť úsporou nákladov, ktoré sa očakávajú približne na úrovni 706 miliónov eur ročne, a znížením byrokracie. Komisia navrhuje znížiť počet sekundárnych právnych predpisov prijímaných v nasledujúcich rokoch a zefektívniť testovanie nových osobných dodávok a nákladných vozidiel.
Zavádzanie elektrických dodávok v domácej doprave je podporované opatreniami, ktoré ich stavajú na úroveň dodávkam so spaľovacím motorom, pokiaľ ide o časy odpočinku a pravidlá pre vodičov.
Balík zavádza aj novú kategóriu vozidiel v rámci iniciatívy „Malé dostupné autá“, ktorá zahŕňa elektromobily s dĺžkou do 4,2 metra. To umožní členským štátom vyvinúť cielené stimuly, ktoré podporia dopyt po malých elektromobiloch vyrobených v EÚ.
EK sa zaoberá ponukou aj dopytom čo sa týka prechodu na čistú mobilitu. Na strane ponuky predstavuje prehľad existujúcich noriem emisií CO2 pre osobné automobily a dodávky a cielenú zmenu noriem pre ťažké úžitkové vozidlá. Na strane dopytu navrhuje iniciatívu na dekarbonizáciu firemných vozidiel so záväznými národnými cieľmi pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami.
Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť aj plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.
Do roku 2035 budú môcť výrobcovia automobilov využívať „super kredity“ na malé cenovo dostupné elektromobily vyrobené v EÚ. To má stimulovať uvedenie väčšieho počtu menších elektromobilov na trh. Pre cieľ do roku 2030 pre osobné automobily a dodávky sa zavádza dodatočná flexibilita povolením pôžičiek na roky 2030 - 2032. Pre dodávky, kde je využívanie elektromobilov náročnejšie, sa poskytuje dodatočná flexibilita so znížením cieľa CO2 do roku 2030 z 50 % na 40 %.
Komisia tiež navrhuje cielenú zmenu emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá s flexibilitou, ktorá uľahčí dodržiavanie cieľov do roku 2030.
Pokiaľ ide o firemné vozidlá, na úrovni členských štátov sa stanovujú povinné ciele na podporu využívania vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami veľkými spoločnosťami. Firemné autá najazdia ročne viac kilometrov, čiže pôjde o väčšie zníženie emisií. Nulové alebo nízke emisie a označenie „Vyrobené v EÚ“ budú výhodou pre vozidlá, ktoré využívajú verejnú finančnú podporu.
Program Battery Booster s rozpočtom 1,8 miliardy eur urýchli rozvoj hodnotového reťazca batérií vyrobených výlučne v EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)