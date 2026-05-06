EK predstavila sociálny plán, pomocou ktorého chce odstrániť chudobu
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila sociálny plán, ktorého cieľom je pomôcť odstrániť chudobu a podporiť práva osôb so zdravotným postihnutím v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Balík obsahuje prvú stratégiu EÚ na boj proti chudobe, plán EK ukončiť chudobu v EÚ do roku 2050, návrh odporúčania o boji proti vylúčeniu z bývania a dve oznámenia: jedno o prelomení cyklu chudoby detí a posilnení Európskej záruky pre deti a druhé o posilnení stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím.
Komisia pripomenula, že 52 % Európanov uvádza životné náklady ako svoje hlavné obavy, EÚ preto rieši tri výzvy: krízu v oblasti bývania, prekážky účasti na rýchlo sa meniacom trhu práce a chudobu, ktorá postihuje pätinu a štvrtinu detí v Únii.
V stratégii EÚ na boj proti chudobe sa stanovuje znížiť do roku 2030 počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením aspoň o 15 miliónov a pomôcť odstrániť chudobu do roku 2050. Zahŕňa tri priority: kvalitné pracovné miesta pre všetkých, účinný prístup ku kvalitným službám a primeraná podpora príjmu, koordinované opatrenia proti chudobe.
S cieľom prelomiť kruh chudoby v každom veku bude EK konzultovať so sociálnymi partnermi o možnom novom právnom nástroji na integráciu osôb vylúčených z trhu práce.
Stratégia stanovuje aj spôsoby podpory starších ľudí prostredníctvom primeraných dôchodkov. Zdôrazňuje potrebu spojiť sily s národnými, regionálnymi a miestnymi vládami, podnikmi a občianskou spoločnosťou s cieľom bojovať proti chudobe, a to aj vytvorením koalície proti chudobe už koncom tohto roka.
Európska záruka pre deti je hlavným nástrojom EÚ na podporu detí v núdzi, najmä prostredníctvom bezplatného a účinného prístupu k službám, ako je vzdelávanie v ranom detstve, zdravotná starostlivosť a školské stravovanie. Komisia navrhla posilniť túto záruku. Dôraz sa kladie na zabezpečenie prístupu rodín ku kvalitným pracovným miestam, starostlivosti o deti a silným záchranným sieťam a na zlepšenie prístupu detí k mentorským programom a zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie.
Komisia spolu s členskými štátmi zavedie európsky preukaz záruky pre deti s cieľom uľahčiť prístup k službám a koherentnú podporu pre deti v núdzi. Za kľúčovú považuje ochranu detí pred online a offline hrozbami vrátane vykorisťovania a zneužívania.
V navrhovanom odporúčaní o vylúčení z bývania sa zdôrazňujú dlhodobé riešenia a prevencia s cieľom predchádzať vylúčeniu z bývania a bezdomovectvu. Podporuje aj sociálne a cenovo dostupnejšie bývanie a prístup zameraný na ľudí s cieľom podporiť ľudí pri hľadaní miesta, ktoré by mohli nazývať domovom.
Podľa EK 90 miliónov ľudí v EÚ žije so zdravotným postihnutím, preto úplné začlenenie je nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania práv, ako aj na posilnenie európskeho hospodárstva a demokracie. Zamestnaných z nich je len 55 % v porovnaní so 77 % osôb bez zdravotného postihnutia a každý tretí je ohrozený chudobou, čo je takmer dvojnásobok priemeru EÚ.
Opatrenia EK zahŕňajú zavedenie európskeho preukazu osoby so zdravotným postihnutím a parkovacieho preukazu v celej EÚ, vytvorenie Aliancie pre nezávislý život s cieľom nahradiť inštitúcie komunitnou podporou, zlepšenie prístupnosti dopravy a investovanie do asistenčných technológií, ako sú nástroje umelej inteligencie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
