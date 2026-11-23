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EK prešetruje, či Coca-Cola EP neobmedzuje hospodársku súťaž
To mohlo viesť k vyšším cenám nealkoholických nápojov pre spotrebiteľov.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Európska únia začala prešetrovať, či spoločnosť Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), ktorá je plniarňou Coca-Coly, nezneužíva svoje dominantné postavenie na trhu, čo mohlo viesť k vyšším cenám nealkoholických nápojov pre spotrebiteľov. Oznámila to v pondelok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
EK uviedla, že posúdi, či spoločnosť CCEP neporušuje pravidlá hospodárskej súťaže bloku tým, že „bráni cezhraničnému obchodu so sýtenými nealkoholickými nápojmi“. „Prešetrujeme, či Coca-Cola nevytvára bariéry medzi národnými trhmi, čo maloobchodníkom sťažuje nákup produktov cez hranice a dosahovanie lepších zmlúv,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová.
Spoločnosť CCEP so sídlom v Británii je jednou z dvoch plniarní Coca-Coly v Európe. EK uviedla, že CCEP mohla zneužiť svoje dominantné postavenie pri rokovaniach so supermarketmi. Vyšetrovanie sa bude zaoberať sériou podozrení vrátane toho, že spoločnosť podmieňovala zníženie veľkoobchodných cien tým, že nápoje sa nebudú vyvážať do iných štátov EÚ. To by mohlo obmedziť konkurenciu, čo by v konečnom dôsledku viedlo k „vyšším cenám a menšiemu výberu pre spotrebiteľov“, uviedla Riberová.
Spoločnosť CCEP uviedla, že pri prešetrovaní bude s EK naďalej „plne spolupracovať“. Firma berie legislatívu o ochrane hospodárskej súťaže veľmi vážne a je „pevne odhodlaná dodržiavať všetky platné zákony a predpisy“, dodala.
EK uviedla, že posúdi, či spoločnosť CCEP neporušuje pravidlá hospodárskej súťaže bloku tým, že „bráni cezhraničnému obchodu so sýtenými nealkoholickými nápojmi“. „Prešetrujeme, či Coca-Cola nevytvára bariéry medzi národnými trhmi, čo maloobchodníkom sťažuje nákup produktov cez hranice a dosahovanie lepších zmlúv,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová.
Spoločnosť CCEP so sídlom v Británii je jednou z dvoch plniarní Coca-Coly v Európe. EK uviedla, že CCEP mohla zneužiť svoje dominantné postavenie pri rokovaniach so supermarketmi. Vyšetrovanie sa bude zaoberať sériou podozrení vrátane toho, že spoločnosť podmieňovala zníženie veľkoobchodných cien tým, že nápoje sa nebudú vyvážať do iných štátov EÚ. To by mohlo obmedziť konkurenciu, čo by v konečnom dôsledku viedlo k „vyšším cenám a menšiemu výberu pre spotrebiteľov“, uviedla Riberová.
Spoločnosť CCEP uviedla, že pri prešetrovaní bude s EK naďalej „plne spolupracovať“. Firma berie legislatívu o ochrane hospodárskej súťaže veľmi vážne a je „pevne odhodlaná dodržiavať všetky platné zákony a predpisy“, dodala.