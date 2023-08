EK preskúma nariadenie USA obmedziť investície do technológií v Číne

Brusel 10. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) bude analyzovať americký zákaz nových investícií v Číne do citlivých technológií, ako sú počítačové čipy. Je v úzkom kontakte s americkou administratívou. Oznámila to vo štvrtok exekutíva Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Joe Biden uplynulú stredu podpísal exekutívny príkaz, ktorý zakazuje alebo obmedzuje investície USA do čínskych subjektov v troch sektoroch - polovodiče a mikroelektronika, kvantové informačné technológie a niektoré systémy umelej inteligencie.



Hovorca Komisie v e-maile uviedol, že EK vzala nariadenie o investíciách, ktoré USA vydali 9. augusta, na vedomie a dôkladne ho preskúma.



Rozhodnutie USA by mohlo ešte viac prehĺbiť napätie medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Podľa vysokého predstaviteľa USA, ktorý nechcel byť menovaný, Washington sa snaží "zabrániť Číne získať a používať najmodernejšie technológie pri modernizácii armády a podkopať tak národnú bezpečnosť Spojených štátov".



Nariadenie sa bude týkať len budúcich investícií, nie už existujúcich, pripomenul Reuters.



Americké ministerstvo financií spresnilo, že nariadenie vstúpi do platnosti po skončení štandardného obdobia verejného pripomienkovania a obmedzí určité investície do subjektov napojených na technologické sektory, ktoré predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť USA. Rezort financií bude musieť byť informovaný aj o ďalších investíciách v citlivých odvetviach a zakázané budú tiež určité transakcie.



Peking v reakcii na rozhodnutie USA vyhlásil, že táto nová politika "závažným spôsobom narúša bezpečnosť svetových priemyselných a dodávateľských reťazcov". Čínske ministerstvo obchodu pripomenulo, že nariadenie sa "odkláňa od trhovej ekonomiky a spravodlivej hospodárskej súťaže, ktorú Spojené štáty vždy propagovali".