EK preveruje cloudové služby Amazonu a Microsoftu
Cieľom je obmedziť silu veľkých technologických spoločností a zabezpečiť rovnaké podmienky pre menších konkurentov.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) začala tri vyšetrovania, ktoré sa týkajú cloudových služieb spoločností Amazon a Microsoft v rámci zákona o digitálnych trhoch (DMA). Ich cieľom je obmedziť silu veľkých technologických spoločností a zabezpečiť rovnaké podmienky pre menších konkurentov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
„Cloudové služby sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť a odolnosť Európy. Chceme, aby tento strategický sektor rástol za spravodlivých, otvorených a konkurenčných podmienok,“ povedala podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
Komisia sa snaží posúdiť, či by sa na tieto dve služby amerických technologických gigantov mali vzťahovať povinnosti vyplývajúce zo zákona o digitálnych trhoch, uviedla Riberová.
Cieľom tretieho vyšetrovania je posúdiť, či DMA dokáže účinne bojovať proti praktikám, ktoré môžu obmedzovať konkurencieschopnosť a spravodlivosť v sektore cloudových služieb v EÚ.
Amazon Web Services (AWS) je najväčším poskytovateľom cloudových služieb na svete. Hneď po ňom nasledujú Azure spoločnosti Microsoft a Google Cloud spoločnosti Alphabet.
Regulácie EÚ vyvolávajú napätie medzi Úniou a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa postavil na stranu amerických technologických gigantov. To zase vyvolalo obavy, že by dozorný orgán EÚ mohol zmierniť svoje pravidlá.
„Pozrieme sa aj na to, či je potrebné aktualizovať existujúce pravidlá DMA, aby Európa mohla držať krok s rýchlo sa vyvíjajúcimi praktikami v cloudovom sektore,“ uviedla vo vyhlásení Riberová.
Komisia zverejnila toto oznámenie v čase, keď nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadali v Berlíne rokovania o digitálnej nezávislosti pre obavy zo závislosti Európy od cloudových služieb so sídlom v USA.
Komisia plánuje ukončiť svoje vyšetrovania do 12 mesiacov. Ak by zistila, že služby spoločností Microsoft a Amazon sú v rozpore s pravidlami, dostanú šesť mesiacov na nápravu a splnenie povinností vyplývajúcich z DMA.
