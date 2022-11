EK prijala organizátorov iniciatívy Zachráňte včely a farmárov

Brusel 25. novembra (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v piatok v Bruseli prijali organizátorov európskej občianskej iniciatívy s názvom "Zachráňte včely a farmárov! Smerom k poľnohospodárstvu, ktoré rešpektuje včely pre zdravé životné prostredie". Informuje o tom spravodajca TASR.



Organizátori iniciatívy občanov poskytli eurokomisii dôkazy, že získali viac ako milión podpisov z najmenej siedmych členských krajín EÚ na podporu tejto iniciatívy. To z nej robí doteraz siedmu úspešnú občiansku iniciatívu.



Ako pri všetkých predošlých úspešných iniciatívach, aj v tomto prípade EK vyzvala organizátorov, aby prišli podrobnejšie predstaviť svoje nápady, ktoré by sa podľa nich mali pretaviť do celoeurópskej legislatívnej podoby.



Organizátori v záujme ochrany včiel, ako aj ľudského zdravia vyzývajú eurokomisiu, aby navrhla právne normy na postupné vyradenie syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov počas prechodu na zelenú a digitálnu spoločnosť.



Verejné vypočutie organizátorov tejto iniciatívy sa uskutoční aj v Európskom parlamente.



Komisia po hĺbkovom posúdení iniciatívy predloží oznámenie, v ktorom vysvetlí svoje dôvody pre ďalší krok, a to či navrhne nové právne predpisy alebo ďalšie iné opatrenia alebo či sa rozhodne v tejto iniciatíve nepokračovať.



Organizátori tejto iniciatívy mali pre dočasné krízové opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 k dispozícii o jeden rok navyše na zozbieranie potrebného počtu podpisov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)