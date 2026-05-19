EK prijala plán na zaistenie dodávok hnojív a potravinovej bezpečnosti
Autor TASR
Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala Akčný plán pre hnojivá, iniciatívu na podporu poľnohospodárov, ktorí čelia rastúcim cenám hnojív a ich nedostatku, ako aj na posilnenie domácej produkcie a zníženie závislosti Európy od dovozu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Plán podľa EK pomôže zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, posilní strategickú autonómiu Európy a umožní dodržať ciele v oblasti klímy a životného prostredia.
Akčný plán pre hnojivá kombinuje okamžité kroky zamerané na podporu cenovej dostupnosti a bezpečnosti dodávok s dlhodobými opatreniami na posilnenie domácej produkcie hnojív, zlepšenie odolnosti dodávok a urýchlenie prechodu na biohnojivá, nízkouhlíkové a obehové hnojivá.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen pre médiá uviedol, že „potravinová bezpečnosť začína bezpečnosťou hnojív“ a preto Európska únia (EÚ) musí produkovať viac a byť menej závislá od iných, pokiaľ ide o živiny, ktoré udržiavajú poľnohospodárstvo.
„Akčný plán, ktorý predstavujeme, sa zameriava na zabezpečenie produkcie potravín, konkurencieschopnosti a strategickej autonómie v Európe,“ vysvetlil.
Komisia poskytne cielenú podporu farmárom, ktorí čelia vysokým cenám hnojív, prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky EÚ. Navrhne využiť rozpočet EÚ na posilnenie poľnohospodárskej rezervy. Finančný balík bude predložený pred letom s cieľom poskytnúť poľnohospodárom okamžitú úľavu v oblasti likvidity pred ďalším výrobným cyklom.
Dodatočnú krátkodobú úľavu zaistí legislatívny balík, ktorý umožní členským štátom využiť podporu dostupnú v rámci ich strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Bude zahŕňať nový systém likvidity, väčšiu flexibilitu pri zálohových platbách a silnejšie stimuly pre efektívnejšie poľnohospodárske postupy, ktoré optimalizujú používanie hnojív, prechádzajú na biohnojivá a investujú do odolnosti fariem.
Ďalšie opatrenia sa zamerajú na lepšie hospodárenie so živinami a na väčší dôraz na poľnohospodárske poradenské služby.
Kroky plánované na podporu európskeho priemyslu hnojív budú mať za cieľ zabrániť deindustrializácii, zaručiť stabilné dodávky a znížiť závislosť EÚ od dovozu. Komisia podporí využívanie európskych alternatív s cieľom podporiť obehovosť hnojív a znížiť emisie. To zahŕňa širšie využívanie organických hnojív na biologickej báze a alternatív k tradičným minerálnym produktom.
EK pri revízii systému obchodovania s emisiami (ETS) preskúma možnosti ako zabezpečiť, aby akákoľvek flexibilita pre priemysel hnojív prichádzala so zodpovednosťou za dekarbonizáciu výroby, za zabezpečenie zvýšenej produkcie hnojív na biologickej báze a zaistením cenovej dostupnosti domácich hnojív v Európe, čo prospeje domácemu priemyslu.
Komisia zváži ako poskytnúť správne stimuly pre uhlíkové poľnohospodárstvo a odstraňovanie uhlíka spojením síl medzi súkromnými a verejnými príjmami, zároveň zníži zbytočnú byrokraciu a trhové bariéry a navrhne opatrenia na zvýšenie dopytu po udržateľných domácich hnojivách.
Akčný plán zabezpečí, aby sektor hnojív nezaostával za ostatnými sektormi v prístupe k financovaniu zelených inovácií a modernizácie.
Dobre fungujúci trh s hnojivami znamená väčšiu transparentnosť a štruktúrovaný dialóg medzi politikmi a aktérmi v celom hodnotovom reťazci (dodávky, výroba, marketing), a preto EK spustí Partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív, ktoré spojí výrobcov, poľnohospodárov a členské štáty. Cieľom bude zaistiť potravinovú bezpečnosť za dostupné ceny v celej EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
