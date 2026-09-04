< sekcia Ekonomika
EK prijala usmernenia zamerané na zneužívanie dominantného postavenia
V článku 102 ZFEÚ sa zakazuje dominantným spoločnostiam zneužívať svoje postavenie, a to aj tým, že sa snažia vylúčiť konkurentov z trhu.
Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok prijala usmernenia k uplatňovaniu článku 102 zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov vo forme vylučovacích praktík. Prijatím usmernení sa končí trojročný proces, v rámci ktorého EK viedla rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami, informuje spravodajca TASR.
V článku 102 ZFEÚ sa zakazuje dominantným spoločnostiam zneužívať svoje postavenie, a to aj tým, že sa snažia vylúčiť konkurentov z trhu.
Medzi príklady vylučovacieho zneužívania patria predátorská cenotvorba, stláčanie marže, výhradné obchodovanie a odmietnutie dodávať tovar. Vylučovacie správanie dominantných spoločností je škodlivé, pretože zbavuje konkurentov spravodlivej šance konkurovať na trhu, čo oslabuje inovácie a ďalšiu dynamiku trhu a obmedzuje možnosti výberu pre spotrebiteľov.
Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v členských krajinách EÚ preto dôsledne vyšetrujú a trestajú prípady vylučovacieho zneužívania dominantného postavenia.
Presadzovanie článku 102 ZFEÚ v oblasti vylučovacieho zneužívania dominantného postavenia je skutočným kľúčom k zabezpečeniu účinnej hospodárskej súťaže, aby všetky podniky dostali spravodlivú šancu súťažiť a spotrebitelia mohli využívať výhody konkurenčných trhov.
Komisia spresnila, že v piatok prijaté usmernenia predstavujú moderný a ekonomicky racionálny rámec, ktorý je založený na judikatúre súdov EÚ, a ktorého účelom je účinne bojovať proti vylučovaciemu zneužívaniu.
V prijatých usmerneniach sa stanovuje spôsob, akým eurokomisia vykladá a má v úmysle uplatňovať článok 102 ZFEÚ na vylučovacie zneužívanie. Tým EK prispieva k modernizácii politiky hospodárskej súťaže EÚ, zvyšuje právnu istotu, uľahčuje dodržiavanie predpisov a umožňuje podnikom súťažiť na základe výkonnosti, zvyšuje konzistentnosť pri presadzovaní článku 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a vnútroštátnymi súdmi.
Usmernenia pomôžu spoločnostiam posúdiť, či samostatne alebo spolu s inými spoločnosťami majú dominantné postavenie na jednom alebo viacerých trhoch, a to aj pokiaľ ide o ekosystémy a nadväzujúce trhy. Poskytujú návod, pokiaľ ide o kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní toho, či sa správanie odkláňa od hospodárskej súťaže na základe výkonnosti a či má vylučovacie účinky. Stanovujú rámec pre analýzu konkrétnych druhov správania dominantných spoločností.
V marci 2023 EK zverejnila výzvu na predloženie dôkazov v snahe získať spätnú väzbu k prijatiu usmernení k vylučovaciemu zneužívaniu dominantného postavenia. Následne odštartovala viaceré iniciatívy na zapojenie relevantných zainteresovaných strán a získanie podnetov od nich. Ich súčasťou bola verejná konzultácia v auguste 2024 a seminár so zainteresovanými stranami vo februári 2025. Komisia počas celého procesu úzko spolupracovala s členskými štátmi a vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Odozvy získané od zainteresovaných strán slúžili ako podklad pri koncipovaní usmernení, ktoré boli v piatok oficiálne zverejnené.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V článku 102 ZFEÚ sa zakazuje dominantným spoločnostiam zneužívať svoje postavenie, a to aj tým, že sa snažia vylúčiť konkurentov z trhu.
Medzi príklady vylučovacieho zneužívania patria predátorská cenotvorba, stláčanie marže, výhradné obchodovanie a odmietnutie dodávať tovar. Vylučovacie správanie dominantných spoločností je škodlivé, pretože zbavuje konkurentov spravodlivej šance konkurovať na trhu, čo oslabuje inovácie a ďalšiu dynamiku trhu a obmedzuje možnosti výberu pre spotrebiteľov.
Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže v členských krajinách EÚ preto dôsledne vyšetrujú a trestajú prípady vylučovacieho zneužívania dominantného postavenia.
Presadzovanie článku 102 ZFEÚ v oblasti vylučovacieho zneužívania dominantného postavenia je skutočným kľúčom k zabezpečeniu účinnej hospodárskej súťaže, aby všetky podniky dostali spravodlivú šancu súťažiť a spotrebitelia mohli využívať výhody konkurenčných trhov.
Komisia spresnila, že v piatok prijaté usmernenia predstavujú moderný a ekonomicky racionálny rámec, ktorý je založený na judikatúre súdov EÚ, a ktorého účelom je účinne bojovať proti vylučovaciemu zneužívaniu.
V prijatých usmerneniach sa stanovuje spôsob, akým eurokomisia vykladá a má v úmysle uplatňovať článok 102 ZFEÚ na vylučovacie zneužívanie. Tým EK prispieva k modernizácii politiky hospodárskej súťaže EÚ, zvyšuje právnu istotu, uľahčuje dodržiavanie predpisov a umožňuje podnikom súťažiť na základe výkonnosti, zvyšuje konzistentnosť pri presadzovaní článku 102 ZFEÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a vnútroštátnymi súdmi.
Usmernenia pomôžu spoločnostiam posúdiť, či samostatne alebo spolu s inými spoločnosťami majú dominantné postavenie na jednom alebo viacerých trhoch, a to aj pokiaľ ide o ekosystémy a nadväzujúce trhy. Poskytujú návod, pokiaľ ide o kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní toho, či sa správanie odkláňa od hospodárskej súťaže na základe výkonnosti a či má vylučovacie účinky. Stanovujú rámec pre analýzu konkrétnych druhov správania dominantných spoločností.
V marci 2023 EK zverejnila výzvu na predloženie dôkazov v snahe získať spätnú väzbu k prijatiu usmernení k vylučovaciemu zneužívaniu dominantného postavenia. Následne odštartovala viaceré iniciatívy na zapojenie relevantných zainteresovaných strán a získanie podnetov od nich. Ich súčasťou bola verejná konzultácia v auguste 2024 a seminár so zainteresovanými stranami vo februári 2025. Komisia počas celého procesu úzko spolupracovala s členskými štátmi a vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Odozvy získané od zainteresovaných strán slúžili ako podklad pri koncipovaní usmernení, ktoré boli v piatok oficiálne zverejnené.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)