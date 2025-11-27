< sekcia Ekonomika
EK prijala zmeny pokiaľ ide o rezervu pre systém ETS2
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala návrh na zmenu rozhodnutia o trhovej stabilizačnej rezerve (MSR), pokiaľ ide o rezervu pre nový systém obchodovania s emisiami pre cestnú dopravu a budovy (ETS2). Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Podľa EK ide o kľúčový krok k rýchlemu splneniu balíka opatrení oznámených s cieľom zabezpečiť postupné a hladké spustenie ETS2, nad rámec už zavedených silných záruk, a tiež k urýchleniu počiatočných investícií.
Trhová stabilizačná rezerva funguje od roku 2019. Jej účelom je zabrániť štrukturálnemu nadbytku emisných kvót na trhu EÚ s uhlíkom, čo by mohlo viesť k riziku, že systém ETS by nevyslal investičný signál potrebný na splnenie cieľa EÚ v oblasti znižovania emisií. Cieľom je obnoviť rovnováhu medzi ponukou a dopytom, ako aj zvýšiť odolnosť trhu s uhlíkom voči budúcim šokom.
Návrh z dielne EK reaguje na obavy členských štátov EÚ a poslancov Európskeho parlamentu týkajúce sa budúcich úrovní cien uhlíka a volatility na novom trhu s uhlíkom po zavedení ETS2. Zavádza cielené úpravy MSR, ktoré by zaručili silnejší zásah, ak by cena prekročila určitú úroveň, posilnili by schopnosť stabilizačnej rezervy fungovať v dlhodobom horizonte a zabezpečili by skoršie a plynulejšie opatrenia na stabilizáciu ponuky kvót ETS2.
Eurokomisár pre klímu, nulové emisie a čistý rast Wopke Hoekstra, ktorý už tento súbor návrhov predložil na zasadnutiach Rady EÚ pre životné prostredie, v správe pre médiá uviedol, že eurokokomisia plní záväzky, ktoré enviroministom oznámila v októbri.
„Tieto opatrenia posilňujú stabilitu a cenovú dostupnosť v rámci ETS2. Nasmerujú nás na predvídateľnejšiu cestu k nízkouhlíkovej budúcnosti. Stanovujeme správne podmienky na udržanie cien pod kontrolou a rýchly zásah, ak ceny príliš stúpnu,“ odkázal komisár.
Navrhované opatrenie možno vykonať bez zmeny smernice o ETS. Po jeho prijatí EK sa na ňom budú musieť dohodnúť členské štáty EÚ a europarlament ešte predtým, ako nadobudne účinnosť.
Komisia spresnila, že pracuje aj na rýchlom plnení ďalších opatrení týkajúcich sa implementačného rámca ETS2. Pokiaľ ide o začiatok platnosti emisných povoleniek tohto systému, europarlament aj Rada EÚ zaviedli odloženie ETS2 o jeden rok v rámci rokovaní o klimatických cieľoch do roku 2040.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
