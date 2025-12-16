< sekcia Ekonomika
EK prijíma opatrenia na zaistenie cenovo dostupnejšieho bývania
Komisia predloží správu o pokroku akčného plánu pred skončením svojho mandátu.
Autor TASR
Brusel 16. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila prvý európsky akčný plán pre cenovo dostupné bývanie. Plán sa zaoberá jednou z najnaliehavejších potrieb európskych občanov - prístupom k cenovo dostupnému, udržateľnému a kvalitnému bývaniu, informuje spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že s priemerným nárastom cien nehnuteľností o vyše 60 % a nájomného o viac ako 20 % za posledných desať rokov sa milióny Európanov snažia nájsť si bývanie, ktoré si môžu dovoliť. Kríza v oblasti bývania poškodzuje mobilitu pracovnej sily, prístup k vzdelávaniu a formovanie rodín, brzdí konkurencieschopnosť EÚ a ohrozuje sociálnu súdržnosť.
Eurokomisia bude preto podporovať členské štáty, regióny a mestá prijímaním opatrení tam, kde to môže priniesť pridanú hodnotu. Akčný plán sa zameriava na zvýšenie ponuky bývania, aktiváciu investícií a reforiem, riešenie krátkodobého prenájmu v oblastiach s nedostatkom bývania a podporu najviac postihnutých ľudí.
Plán navrhuje opatrenia pre produktívnejšie a inovatívnejšie odvetvie výstavby a renovácie, čo má riešiť nesúlad medzi ponukou a dopytom po bývaní prostredníctvom európskej stratégie pre bytovú výstavbu.
Balík obsahuje aj oznámenie o Novom európskom Bauhause, ktorý umožňuje prechod na čistú energiu, inovácie a biohospodárstvo a podporuje projekty, ktoré sú udržateľné, cenovo dostupné a kvalitné najmä v zastavanom prostredí.
Revidované pravidlá štátnej pomoci EÚ uľahčia členským štátom finančnú podporu cenovo dostupného, ako aj sociálneho bývania. Komisia bude spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi na zjednodušení pravidiel a postupov obmedzujúcich ponuku bývania, so zameraním na plánovanie a povoľovanie.
Nová legislatívna iniciatíva o krátkodobom prenájme podporí oblasti, v ktorých je nedostatok bývania.
Komisia doteraz zmobilizovala 43 miliárd eur do bývania a bude v tom pokračovať v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ. V spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), národnými a regionálnymi podpornými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami vyvíja novú celoeurópsku investičnú platformu.
Riešenie základných príčin bytovej krízy má cez tento plán obzvlášť pomáhať tým, ktorí sú najviac postihnutí, a to mladí ľudia, študenti, dôležití pracovníci, nízkopríjmové a iné znevýhodnené skupiny. Komisia zmobilizuje nové investície do študentského a sociálneho bývania a pomôže členským štátom zaviesť lepšie riešenia pre bezdomovcov založené na zásadách „bývanie ako prvé“.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie v správe pre médiá zdôraznil, že Európa musí spoločne prevziať zodpovednosť za krízu v oblasti bývania, ktorá postihuje milióny občanov.
„Bývanie je základné právo. Nie je to len o strechách nad našimi hlavami. V stávke je naša demokracia. Ak nevyriešime tento problém, riskujeme, že zanecháme prázdnotu, ktorú zaujmú extrémistické politické sily,“ odkázal komisár.
Komisia spresnila, že ako ďalší krok, sa zameria na vykonávanie tohto plánu, ktoré bude podporovať Európska aliancia pre bývanie medzi členskými štátmi, mestami, regiónmi, inštitúciami EÚ, poskytovateľmi bývania, sociálnymi partnermi, priemyslom a občianskou spoločnosťou.
Komisia predloží správu o pokroku akčného plánu pred skončením svojho mandátu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia upozornila, že s priemerným nárastom cien nehnuteľností o vyše 60 % a nájomného o viac ako 20 % za posledných desať rokov sa milióny Európanov snažia nájsť si bývanie, ktoré si môžu dovoliť. Kríza v oblasti bývania poškodzuje mobilitu pracovnej sily, prístup k vzdelávaniu a formovanie rodín, brzdí konkurencieschopnosť EÚ a ohrozuje sociálnu súdržnosť.
Eurokomisia bude preto podporovať členské štáty, regióny a mestá prijímaním opatrení tam, kde to môže priniesť pridanú hodnotu. Akčný plán sa zameriava na zvýšenie ponuky bývania, aktiváciu investícií a reforiem, riešenie krátkodobého prenájmu v oblastiach s nedostatkom bývania a podporu najviac postihnutých ľudí.
Plán navrhuje opatrenia pre produktívnejšie a inovatívnejšie odvetvie výstavby a renovácie, čo má riešiť nesúlad medzi ponukou a dopytom po bývaní prostredníctvom európskej stratégie pre bytovú výstavbu.
Balík obsahuje aj oznámenie o Novom európskom Bauhause, ktorý umožňuje prechod na čistú energiu, inovácie a biohospodárstvo a podporuje projekty, ktoré sú udržateľné, cenovo dostupné a kvalitné najmä v zastavanom prostredí.
Revidované pravidlá štátnej pomoci EÚ uľahčia členským štátom finančnú podporu cenovo dostupného, ako aj sociálneho bývania. Komisia bude spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi na zjednodušení pravidiel a postupov obmedzujúcich ponuku bývania, so zameraním na plánovanie a povoľovanie.
Nová legislatívna iniciatíva o krátkodobom prenájme podporí oblasti, v ktorých je nedostatok bývania.
Komisia doteraz zmobilizovala 43 miliárd eur do bývania a bude v tom pokračovať v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ. V spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), národnými a regionálnymi podpornými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami vyvíja novú celoeurópsku investičnú platformu.
Riešenie základných príčin bytovej krízy má cez tento plán obzvlášť pomáhať tým, ktorí sú najviac postihnutí, a to mladí ľudia, študenti, dôležití pracovníci, nízkopríjmové a iné znevýhodnené skupiny. Komisia zmobilizuje nové investície do študentského a sociálneho bývania a pomôže členským štátom zaviesť lepšie riešenia pre bezdomovcov založené na zásadách „bývanie ako prvé“.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie v správe pre médiá zdôraznil, že Európa musí spoločne prevziať zodpovednosť za krízu v oblasti bývania, ktorá postihuje milióny občanov.
„Bývanie je základné právo. Nie je to len o strechách nad našimi hlavami. V stávke je naša demokracia. Ak nevyriešime tento problém, riskujeme, že zanecháme prázdnotu, ktorú zaujmú extrémistické politické sily,“ odkázal komisár.
Komisia spresnila, že ako ďalší krok, sa zameria na vykonávanie tohto plánu, ktoré bude podporovať Európska aliancia pre bývanie medzi členskými štátmi, mestami, regiónmi, inštitúciami EÚ, poskytovateľmi bývania, sociálnymi partnermi, priemyslom a občianskou spoločnosťou.
Komisia predloží správu o pokroku akčného plánu pred skončením svojho mandátu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)