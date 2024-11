EK: Rast ekonomiky eurozóny v roku 2025 bude miernejšií, než sa čakalo

Brusel 15. novembra (TASR) - Rast ekonomiky eurozóny by sa mal na budúci rok mierne zrýchliť, tempo zrýchlenia však bude miernejšie, než sa pôvodne očakávalo. TASR o tom informuje na základe údajov Európskej komisie (EK), ktorá zverejnila najnovší odhad. V ňom zároveň upozornila na rastúce riziká v súvislosti s geopolitickým napätím.



V jesennej prognóze EK uviedla, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny by sa v budúcom roku mal zrýchliť na 1,3 % z tohtoročnej úrovne rastu 0,8 %. V prípade tohtoročného rastu EK potvrdila svoju prognózu spred šiestich mesiacov, keď v jarnej prognóze rovnako počítala s rastom ekonomiky eurozóny o 0,8 %. Zhoršila však vyhliadky rastu na budúci rok. V jarnej prognóze zverejnenej v máji odhadovala budúcoročný rast ekonomiky menového bloku na úrovni 1,4 %.



Čo sa týka ekonomiky celej Európskej únie (EÚ), EK zhoršila výhľad rastu na tento aj budúci rok. V jarnej prognóze počítala s rastom ekonomiky EÚ v roku 2024 o 1 %, teraz počíta s rastom o 0,9 %. V prípade odhadu na rok 2025, jarná prognóza poukazovala na rast na úrovni 1,6 %, pričom v jesennej prognóze EK odhaduje rast o 1,5 %.



V roku 2026 predpokladá Komisia zrýchlenie rastu ekonomiky v eurozóne aj EÚ. V menovom bloku by rast mal predstavovať 1,6 % a v celej EÚ 1,8 %. Kľúčovým ťahúňom rastu v eurozóne by podľa EK mal byť domáci dopyt. "Keďže kúpna sila sa v dôsledku rastúcich miezd zvyšuje a úrokové sadzby klesajú, predpokladáme ďalšie zvyšovanie domácej spotreby," uviedla EK, ktorá okrem toho očakáva aj ďalší rast investícií.



Čo sa týka miery inflácie, EK naďalej počíta s tým, že v eurozóne sa inflácia zmierni na budúci rok na 2,1 %. Upravila však odhad na tento rok, keď na jar počítala s infláciou na úrovni 2,5 %, pričom teraz odhaduje, že rast spotrebiteľských cien dosiahne ku koncu roka 2,4 %.



V celej EÚ očakáva tento rok infláciu 2,6 %, zatiaľ čo pred polrokom ju predpokladala na úrovni 2,7 %. Naopak, na budúci rok sa nezmierni v takej miere, ako EK počítala v máji. Vedy uvádzala zmiernenie inflácie v EÚ na 2,2 %, podľa nového výhľadu sa však rast cien spomalí iba na 2,4 %. V roku 2026 odhaduje EK v prípade eurozóny zmiernenie inflácie na 1,9 % a celej EÚ na 2 %.



Nezamestnanosť v eurozóne by mala tento rok dosiahnuť 6,5 %. V budúcom roku očakáva EK jej spomalenie na 6,3 %, pričom na tejto úrovni by sa mala udržať aj v roku 2026.



Európska komisia však zároveň upozornila na zvyšujúce sa riziká v dôsledku rastúceho geopolitického napätia, najmä vojny na Ukrajine a Blízkom východe. Tie naďalej predstavujú hrozbu pre stabilitu a energetickú bezpečnosť.



Ďalšou hrozbou sú podľa EK protekcionistické kroky zo strany obchodných partnerov. "V prípade ich ďalšieho zvýšenia by mohli negatívne zasiahnuť medzinárodný obchod a výrazne otvorenú ekonomiku EÚ," dodala EK bez toho, aby menovala novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten plánuje uvaliť na dovoz tovarov zo zahraničia plošné clá na úrovni minimálne 10 %.