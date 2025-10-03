< sekcia Ekonomika
EK reviduje pravidlá štátnej pomoci s cieľom zlepšiť dostupné bývanie
Cieľom je umožniť krajinám EÚ podporovať cenovo dostupné bývanie rýchlejším a jednoduchším spôsobom prostredníctvom revízie rozhodnutia o službách všeobecného hospodárskeho záujmu z roku 2012.
Autor TASR
Brusel 3. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že spustila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel štátnej pomoci s cieľom pomôcť členským štátom EÚ pri zabezpečovaní cenovo dostupného bývania. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že revízia pravidiel služieb všeobecného hospodárskeho záujmu sa bude zaoberať výzvami súvisiacimi s cenovou dostupnosťou bývania, ktoré presahujú rámec sociálneho bývania. Cieľom je umožniť krajinám EÚ podporovať cenovo dostupné bývanie rýchlejším a jednoduchším spôsobom prostredníctvom revízie rozhodnutia o službách všeobecného hospodárskeho záujmu z roku 2012.
Revízia pravidiel prispeje k úsiliu EK riešiť potreby občanov v oblasti bývania, ktorého súčasťou bude aj návrh únijného plánu pre cenovo dostupné bývanie. Do verejnej konzultácie môže prispieť každý zainteresovaný občan, podnik, orgán verejnej moci alebo združenie, a to do 4. novembra prostredníctvom webovej stránky Generálneho riaditeľstva EK pre konkurencieschopnosť: https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations_en?prefLang=sk.
Komisia pripomenula, že súčasné pravidlá štátnej pomoci nie sú uspôsobené na to, aby členským štátom umožňovali účinne riešiť rozličné výzvy spojené s cenovou dostupnosťou bývania, ktoré presahujú rámec sociálneho bývania. Pozmenené pravidlá ponúknu vládam nový nástroj na riešenie výziev v oblasti bývania.
Na tento účel sa do rozhodnutia o službách všeobecného hospodárskeho záujmu dopĺňa nová kategória výnimky pre cenovo dostupné bývanie, ktorá umožňuje poskytnutie štátnej pomoci bez oznámenia EK. Pribudla nová definícia v znení „Bývanie pre domácnosti, ktoré v dôsledku výsledkov trhu a zlyhaní trhu nie sú schopné získať prístup k bývaniu za cenovo dostupných podmienok“.
V novom rozhodnutí o službách všeobecného hospodárskeho záujmu sa navrhuje aj zavedenie sektorových zmien týkajúcich sa kritických liekov a leteckej a námornej dopravy.
Konzultácia pomôže EK transparentne posúdiť, ako treba rozhodnutie o službách všeobecného hospodárskeho záujmu zmeniť, aby uľahčovalo investície do cenovo dostupného bývania. Komisia chce prijať revidované rozhodnutie o službách všeobecného hospodárskeho záujmu a do konca tohto roka zaviesť celoeurópsky plán pre cenovo dostupné bývanie.
V správe EK sa uvádza, že problematický prístup k cenovo dostupnému bývaniu sa netýka len nízkopríjmových skupín, zasahuje širší segment spoločnosti, a to v dôsledku viacerých faktorov: rastúci dopyt v mestských oblastiach, zvýšené náklady na bývanie, nedostatočná ponuka bývania, starnúci fond budov, regionálne hospodárske rozdiely, ako aj cestovný ruch a krátkodobé prenájmy nehnuteľností pre turistov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
