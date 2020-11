Frankfurt nad Mohanom/Brusel 1. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) sa nebude snažiť o rozdelenie veľkých technologických spoločností.



Komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová by mala 2. decembra predložiť návrh nových pravidiel pre digitálny sektor, ktoré potom bude musieť zosúladiť s pripomienkami členských krajín a Európskeho parlamentu (EP). Vo štvrtok (29. 10.) uviedla, že navrhne nové právomoci na efektívnejšie vynucovanie dodržovania pravidiel.



Vestagerová v rozhovore pre týždenník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung povedala, že rozdelenie týchto spoločností nebude podľa nej potrebné, aj keď EÚ by toto opatrenie mohla použiť v nejakom krajnom prípade. "K tomu nikdy nepríde, doteraz sme nemali žiadne také prípady, ktoré by mohli viesť k takémuto kroku."



Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton predtým povedal, že navrhované pravidlá obsahujú aj možnosť, že EK by mohla nariadiť rozdelenie technologických gigantov alebo predaj časti ich európskych operácií, ak by ich trhová dominancia ohrozovala záujmy spotrebiteľov a menších konkurentov.