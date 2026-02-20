Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EK schválila Nemecku prevzatie kontroly nad Rosneft Deutschland

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Rosneft Deutschland, dcérska spoločnosť ruského ropného gigantu Rosnefť, zodpovedá za približne 12 % kapacity spracovania ropy v Nemecku.

Autor TASR
Brusel 20. februára (TASR) - Nemecká vláda môže prevziať výhradnú kontrolu nad spoločnosťou Rosneft Deutschland. Oznámila to v piatok Európska komisia (EK), ktorá podľa svojho vyhlásenia dospela k záveru, že oznámená transakcia nevyvolá obavy v oblasti hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rosneft Deutschland, dcérska spoločnosť ruského ropného gigantu Rosnefť, zodpovedá za približne 12 % kapacity spracovania ropy v Nemecku. Po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 Berlín prevzal správu nad dcérskymi spoločnosťami Rosnefťu, Rosneft Deutschland a RN Refining & Marketing GmbH. Ako správca má spolková vláda pod kontrolou aj príslušné podiely Rosneft Deutschland v rafinériách PCK Schwedt, MiRO a Bayernoil.

Rafinéria PCK Schwedt zásobuje veľkú časť severovýchodného Nemecka a Berlín benzínom, vykurovacím olejom a petrolejom. Vláda v tom čase tiež rozhodla o zastavení používania ruskej ropy prepravovanej plynovodmi, ktorú PCK Schwedt odoberala desaťročia. Správcovstvo malo zabezpečiť pokračovanie dodávok, keďže alternatívni dodávatelia ropy hrozili ukončením obchodných vzťahov, ak by kontrola prešla späť do rúk ruskej štátnej spoločnosti Rosnefť.
