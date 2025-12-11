< sekcia Ekonomika
EK schválila Nemecku štátnu podporu pre dva závody na výrobu čipov
Cieľom je znížiť závislosť od výroby polovodičov mimo Európy a posilniť odolnosť európskych dodávateľských reťazcov.
Autor TASR
Brusel 11. decembra (TASR) - Nemecko môže podporiť výstavbu dvoch tovární na výrobu počítačových čipov štátnym príspevkom v celkovej výške 623 miliónov eur, oznámila vo štvrtok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť GlobalFoundries dostane od vlády v Berlíne pomoc vo výške 495 miliónov eur na rozšírenie svojho závodu v Drážďanoch, kde bude vyrábať polovodiče pre letecký a kozmický priemysel, obranu a kritickú infraštruktúru. Spoločnosť X-FAB získa 128 miliónov eur na nový závod v Erfurte. Továreň sa zameria na systémy, ktoré sa používajú v odvetviach, ako je automobilový priemysel, umelá inteligencia a zdravotnícke technológie. Komerčná prevádzka by sa mala začať v roku 2029.
Komisia považuje oba projekty za strategicky dôležité. Cieľom je znížiť závislosť od výroby polovodičov mimo Európy a posilniť odolnosť európskych dodávateľských reťazcov. V súčasnosti je Európa silne závislá od dovozu, najmä z Ázie. Obe spoločnosti sa zaviazali, že v prípade krízy budú prijímať prioritné objednávky.
