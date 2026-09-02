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EK schválila Nemecku štátnu podporu pre nové plynové elektrárne
Berlín plánuje v nasledujúcich piatich rokoch postaviť plynové elektrárne s celkovou kapacitou až 11 gigawattov.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila Nemecku plán štátnej podpory výstavby nových plynových elektrární v objeme až 35,2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Berlín plánuje v nasledujúcich piatich rokoch postaviť plynové elektrárne s celkovou kapacitou až 11 gigawattov. Poskytnutie finančnej podpory si vyžaduje odsúhlasenie zo strany Bruselu. Komisia v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že nemecký plán je nevyhnutný v záujme bezpečnosti dodávok energie. Úroveň financovania označila za primeranú.
Nové elektrárne by mali byť pripojené k sieti najneskôr do konca roka 2031 a spočiatku spaľovať zemný plyn. Najneskôr od roku 2045 by však mali fungovať „klimaticky neutrálne“ na vodík. Na tento účel majú byť prispôsobené už vo fáze výstavby.
Berlín plánuje v nasledujúcich piatich rokoch postaviť plynové elektrárne s celkovou kapacitou až 11 gigawattov. Poskytnutie finančnej podpory si vyžaduje odsúhlasenie zo strany Bruselu. Komisia v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že nemecký plán je nevyhnutný v záujme bezpečnosti dodávok energie. Úroveň financovania označila za primeranú.
Nové elektrárne by mali byť pripojené k sieti najneskôr do konca roka 2031 a spočiatku spaľovať zemný plyn. Najneskôr od roku 2045 by však mali fungovať „klimaticky neutrálne“ na vodík. Na tento účel majú byť prispôsobené už vo fáze výstavby.