Eurokomisia schválila Nemecku pomoc na energie z biomasy a bioplynu
Zmeny v programe štátnej pomoci sú podľa Komisie potrebné a primerané v záujme zvýšenia výroby elektriny z biomasy a bioplynu.
Autor TASR
Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) schválila Nemecku zvýšenie štátnej pomoci na projekty v oblasti výroby energie z biomasy a bioplynu o 7,9 miliardy eur. Dodatočná podpora prispeje k rozšíreniu výroby energie z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby poškodila hospodársku súťaž na spoločnom európskom trhu, oznámila Komisia vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zmeny v programe štátnej pomoci sú podľa Komisie potrebné a primerané v záujme zvýšenia výroby elektriny z biomasy a bioplynu. „Pomoc bude obmedzená na minimum potrebné na zabezpečenie stimulu na zvýšenie výroby elektriny z biomasy a bioplynu, a to aj v čase vysokých cien elektriny, pričom bude mať len obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod v EÚ,“ uzavrela Komisia.
