EK schválila nemecký plán dotovaných cien elektriny v priemysle
Dotácie majú poskytnúť spoločnostiam dočasnú úľavu od vysokých cien elektriny v snahe zabrániť presunu aktivít mimo EÚ, kde sú ceny energií často nižšie a environmentálne normy menej prísne.
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila plány nemeckej vlády na podporu energeticky náročných odvetví sumou 3,8 miliardy eur v nasledujúcich rokoch. Dotácie majú poskytnúť spoločnostiam dočasnú úľavu od vysokých cien elektriny v snahe zabrániť presunu aktivít mimo EÚ, kde sú ceny energií často nižšie a environmentálne normy menej prísne, uviedla Komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podporná schéma umožňuje oprávneným podnikom v energeticky náročných odvetviach pôsobiacim v Nemecku požiadať o úľavy do konca roka 2028. Príjemcovia však budú musieť investovať aspoň polovicu prijatej sumy do opatrení zameraných na zníženie nákladov na elektrinu bez zvýšenia spotreby fosílnych palív.
Nemecký priemysel sa už dlho sťažuje na vysoké náklady na energie v porovnaní s inými krajinami. Vládna koalícia v Berlíne už schválila viacero podporných opatrení. Zavedenie nižšej štátom dotovanej ceny elektrickej energie pre energeticky náročné podniky si však vyžadovalo súhlas Komisie.
Podporná schéma umožňuje oprávneným podnikom v energeticky náročných odvetviach pôsobiacim v Nemecku požiadať o úľavy do konca roka 2028. Príjemcovia však budú musieť investovať aspoň polovicu prijatej sumy do opatrení zameraných na zníženie nákladov na elektrinu bez zvýšenia spotreby fosílnych palív.
Nemecký priemysel sa už dlho sťažuje na vysoké náklady na energie v porovnaní s inými krajinami. Vládna koalícia v Berlíne už schválila viacero podporných opatrení. Zavedenie nižšej štátom dotovanej ceny elektrickej energie pre energeticky náročné podniky si však vyžadovalo súhlas Komisie.