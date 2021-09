Európska komisia schválila plán Malty na obnovu ekonomiky

Brusel 16. septembra (TASR) - Európska komisia schválila vo štvrtok plán Malty vo výške 316,4 milióna eur na obnovu ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a jej transformáciu tak, aby sa v nasledujúcich rokoch stala zelenšou a digitálnejšou.



Schéma bude financovaná z grantov EÚ do roku 2026. Akonáhle plán schvália aj ministri financií európskeho bloku, v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov, dostane Malta predbežné financie vo výške 41,1 milióna eur na plánované projekty a ďalšiu hotovosť po dokončení jednotlivých fáz reforiem dohodnutých a schválených v rámci plánu obnovy.



Komisia uviedla, že Malta chce vynaložiť 54 % z peňazí na dosiahnutie cieľov v oblasti klimatickej neutrality vrátane investícií do trvalo udržateľnej dopravy a zlepšenia energetickej efektívnosti budov. Plán zahŕňa aj lepšie plánovanie dopravy vrátane verejnej, ako aj systému odpadového hospodárstva a recyklácie.



Malta investuje tiež ďalších 26 % z celkovej sumy od EÚ do digitálnej transformácie verejnej správy a verejných služieb, ako sú zdravotníctvo a justičné systémy, ako aj do iniciatív pre súkromný sektor.