EK schválila plánované znárodnenie nemeckého dovozcu plynu Uniper

Brusel/Berlín 16. decembra (TASR) - Európska komisia schválila znárodnenie nemeckého dovozcu plynu Uniper. Komisia to oznámila v piatok. Pripravila tak vláde v Berlíne pôdu na prevzatie firmy, ktorá takmer zbankrotovala po tom, čo jej Rusko prestalo dodávať plyn. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prevzatie bolo schválená na základe nariadenia Európskej únie (EÚ) o fúziách po tom, čo Komisia dospela k záveru, že to nespôsobí žiadne narušenie hospodárskej súťaže. Komisia musí ešte schváliť pomoc Uniperu podľa pravidiel štátnej pomoci.



"Transakciu podnietila prebiehajúca európska energetická kríza, najmä zastavenie dodávok ruského plynu a prudký nárast cien plynu. To malo za následok, že Uniper, najväčší nemecký dovozca ruského plynu, potreboval značné kapitálové injekcie, aby zabránil svojej platobnej neschopnosti," uviedla Komisia.



Schválenie znárodnenia prichádza len niekoľko dní pred plánovaným mimoriadnym zhromaždením akcionárov 19. decembra. Investori Uniperu by na ňom mali schváliť záchranný balík, ktorý sa doteraz vyšplhal na viac ako 51 miliárd eur.



Nemecká vláda v septembri súhlasila so znárodnením dlhmi zaťaženej spoločnosti po tom, ako Moskva najskôr obmedzila dodávky plynu Nemecku a koncom augusta úplne uzavrela kľúčový plynovod Nord Stream 1.



Uniper musel výpadky v dovoze ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu. Výsledkom bola strata 40 miliárd eur za prvých deväť mesiacov 2022, jedna z najväčších v rámci nemeckých firiem. Vysoké ceny energií tak dohnali Uniper na pokraj bankrotu.



Nemecká vláda sa rozhodla zachrániť spoločnosť, keďže má obavy, že jej kolaps by mohol ohroziť dodávky plynu a spôsobiť zmätok v najväčšej európskej ekonomike.