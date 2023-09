EK schválila rakúsky program kompenzácií cien elektriny pre podniky

Brusel 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) schválila vo štvrtok rakúsky zákon o kompenzáciách nákladov na elektrinu pre energeticky vysoko náročné podniky v celkovom objeme 233 miliónov eur. Podpora sa zameriava na cezhranične pôsobiace veľké spoločnosti so spotrebou elektrickej energie vyššou ako jedna gigawatthodina (GWh) ročne, ktoré sú zapojené do systému obchodovania s emisnými povolenkami (ETS) v Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zákon je súčasťou širšieho súboru opatrení rakúskej vlády proti zdražovaniu a jeho cieľom je kompenzovať podnikom vyššie náklady na elektrinu, ktoré im vznikli v roku 2022.



Komisia uviedla, že schéma je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti poskytovania štátnej pomoci. Pomoc je podľa jej vyjadrenia potrebná a primeraná, aby podniky dokázali zvládnuť vyššie ceny elektrickej energie a aby sa zabránilo ich presunu mimo Únie do krajín s menej ambicióznymi opatreniami na ochranu klímy, čo by viedlo k zvýšeniu globálnych emisií skleníkových plynov.



Mnohé spoločnosti v odvetviach, ako sú kovospracujúci a chemický priemysel alebo výroba papiera a plastov, musia nakupovať povolenky v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami. Tieto spoločnosti dostanú čiastočnú kompenzáciu nepriamych nákladov na emisie, ktoré im vznikli v roku 2022. Maximálna výška pomoci na príjemcu je 75 % nákladov.