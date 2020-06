Európska komisia odobrila rekapitalizáciu spoločnosti Lufthansa

Brusel 25. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila rekapitalizáciu nemeckého leteckého dopravcu Lufthansa vo výške 6 miliárd eur, ktorá je spojená so zákazom dividend, spätného odkupovania akcií a niektorých akvizícií, kým pomoc od štátu nevráti.



Komisia dala Lufthanse zelenú len niekoľko hodín predtým, ako budú jej akcionári hlasovať o záchrannom balíku, ktorý oslabí ich podiely.



EK vo svojom vyhlásení uviedla, že plán Nemecka na prevzatie 20 % podielu v najväčšej európskej leteckej spoločnosti výmenou za finančnú pomoc je v súlade s prísnymi pravidlami štátnej pomoci a má zabrániť kolapsu.



Nemecká vláda plánuje zaplatiť 300 miliónov eur za 20 % podiel v Lufthanse a poskytne jej dve kapitálové injekcie vo výške 4,7 miliardy eur a 1 miliardy eur. Berlín predložil aj podnikateľský plán na splatenie pôžičky a kapitálových injekcií do roku 2026 a zaviazal sa vypracovať stratégiu vystúpenia zo záchranného programu do 12 mesiacov od poskytnutia pomoci, kým sa podiel štátu v dopravcovi nezníži.



Nemecko bude musieť tiež vypracovať plán reštrukturalizácie pre Lufthansu, ak šesť rokov po poskytnutí rekapitalizácie štát nepredá svoj podiel v spoločnosti.



Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair chce spochybniť súhlas Európskej komisie s pomocou pre konkurenčnú Lufthansu. Oznámil to vo štvrtok Juliusz Komorek, hlavný právnik Ryanairu.



Podľa neho, ak Lufthansa potrebuje od štátu pomoc, aby obstála v súboji s konkurenciou, nezaslúži si "prežiť".



Spoločnosť Ryanair už podala na súde v Luxemburgu žalobu proti pomoci, ktorú poskytli Francúzsko, Dánsko a Švédsko domácim leteckým spoločnostiam so súhlasom EK.