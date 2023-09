EK schválila revidovanú verziu českého Národného plánu obnovy

Praha 26. septembra (TASR) - Európska komisia schválila revidovanú verziu českého Národného plánu obnovy. Česku prinesie dodatočných 2,2 miliardy eur na financovanie čistej energetiky a transformáciu priemyslu. Počas návštevy Prahy to v utorok povedala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sme radi, že sme boli schopní schváliť váš revidovaný plán, ktorý Česku pridá 2,2 miliardy eur navyše. Z toho je 730 miliónov eur v rámci RePower EU," uviedla po rokovaní s českým premiérom Petrom Fialom šéfka EK. Dodala, že financie v kapitole RePower EU sú určené na investície do siete obnoviteľných zdrojov energie, čistej dopravy a na budovanie zručností, ktoré bude ČR na transformáciu potrebovať.



"Zelená transformácia je nevyhnutnosť, ale aj príležitosť. A je to cesta, pre ktorú sme sa ako EU rozhodli spoločne," vyhlásila von der Leyenová. Zdôraznila, že voľba energetického mixu zostáva v rukách jednotlivých štátov. Komisia si podľa nej uvedomuje, že jadrová energia hrá ústrednú rolu v energetickom systéme ČR a že Česko bude musieť naďalej investovať, aby bolo schopné transformovať svoj energetický sektor.



Celý český Národný plán obnovy má teraz podľa EK objem 9,2 miliardy eur.