EK schválila slovenskú schému finančnej pomoci vo výške 25 mil. eur

Bratislava 11. augusta (TASR) – Európska komisia (EK) schválila slovenskú schému financovania v hodnote 25 miliónov eur na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z oficiálneho stanoviska Komisie.



Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude dostupná spoločnostiam s inovatívnym produktom uplatniteľným na rôznych úrovniach alebo službou s potenciálom rastu na medzinárodných trhoch. Cieľom je pomôcť inovatívnym spoločnostiam získať prístup k externému financovaniu v čase, keď je fungovanie úverových trhov vážne narušené.



"Podpora musí byť spoločnosti poskytnutá do konca roku 2020 a jej výška nesmie presiahnuť 800.000 eur na jednu spoločnosť," konštatuje sa v stanovisku. EK potvrdila, že slovenský systém finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu. Komisia schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie ochorenia COVID-19.