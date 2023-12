EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre bezemisné zariadenia

Brusel 14. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške jednej miliardy eur na podporu investícií do výroby zariadení potrebných na podporu prechodu k čistej bezemisnej ekonomike v súlade s priemyselným plánom Európskej zelenej dohody.



Komisia spresnila, že schéma bola schválená v rámci dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 9. marca 2023, pozmenenom a doplnenom v novembri, s cieľom podporiť opatrenia v odvetviach, ktoré sú kľúčové na urýchlenie ekologického prechodu a zníženie závislosti od fosílnych palív.



Slovensko oznámilo EK schému štátnej pomoci vo výške jednej miliardy eur na podporu investícií do výroby príslušných zariadení potrebných na podporu prechodu na hospodárstvo s nulovými škodlivými emisiami.



V rámci tohto opatrenia bude mať pomoc do výšky 350 miliónov eur pre jednu spoločnosť formu priamych grantov, úľav na dani z príjmu a prevodov či o prenájmov nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je trhová hodnota.



Opatrenie je otvorené pre spoločnosti vyrábajúce zariadenia, ako sú batérie, solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, elektrolyzéry či zariadenia na zachytávanie a ukladanie uhlíka, ako aj na kľúčové komponenty navrhnuté a primárne používané ako priamy vstup do výroby tohto druhu technológií.



Komisia skonštatovala, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom právnom rámci. Schválená pomoc podporí výrobu príslušných zariadení na prechod na bezemisné hospodárstvo a bude poskytnuté najneskôr do 31. decembra 2025.



Podľa stanoviska EK slovenská schéma štátnej pomoci je potrebná, vhodná a primeraná na urýchlenie prechodu na zelené hospodárstvo a schválila túto schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.