EK schválila štátnu pomoc Maďarska na výstavbu továrne na batérie

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Budapešť/Brusel 14. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) schválila štátnu pomoc vo výške 264 miliónov eur na výstavbu továrne na batérie čínskej spoločnosti Sunwoda vo východomaďarskom meste Níreďháza. Podľa servera telex.hu to vo štvrtok oznámila EK, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Pomoc poskytuje maďarská vláda vo forme finančných prostriedkov a daňových úľav, ale podľa pravidiel Európskej únie ju musí schváliť aj EK, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu EÚ.

Komisia dospela k záveru, že opatrenie bolo vhodné a potrebné, pretože bez tejto pomoci by bol výrobný závod postavený mimo vnútorného trhu EÚ. Dodala tiež, že týmto sa rozvíja ekonomika oblasti s nízkou životnou úrovňou.





