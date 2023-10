EK schválila zmenu regionálnej mapy štátnej pomoci pre SR na 2022-2027

Brusel 16. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v rámci pravidiel EÚ o štátnej pomoci a v rámci usmernení o regionálnej pomoci schválila zmenu mapy Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci do 31. decembra 2027.



Komisia vlani v septembri schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 - 2027 a vo februári tohto roka aj dodatok, ktorý má za cieľ zvýšiť intenzitu pomoci pre územia určené na podporu z Fondu spravodlivej transformácie (JTF).



Následne 30. mája 2023 eurokomisia prijala oznámenie o možnom strednodobom preskúmaní máp regionálnej pomoci, pričom zohľadnila aktualizované štatistiky.



V tejto súvislosti v pondelok schválená úprava mapy regionálnej pomoci Slovenska umožňuje poskytnúť vyššie maximálne sumy na podporu investícií v regióne západné Slovensko, a to vzhľadom na regionálny pokles hrubého domáceho produktu na obyvateľa.



Maximálne sumy pomoci sa zvýšia zo 40 % na 50 % oprávnených investičných nákladov v obmedzenej časti regiónu a z 30 % na 40 % oprávnených investičných nákladov vo zvyšku regiónu.



Upravená mapa regionálnej pomoci bude v platnosti od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)