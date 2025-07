EK schvaľuje granty pre dopravné projekty v EÚ za 2,8 miliardy eur

Brusel 3. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že Európska únia (EÚ) investuje 2,8 miliardy eur do 94 dopravných projektov na podporu udržateľnej a prepojenej mobility v celej Európe. Niektoré z nich sa týkajú aj Slovenska, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že vybrala 94 dopravných projektov, ktoré získali takmer 2,8 miliardy eur vo forme grantov EÚ v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Projekty týkajúce sa modernizácie železníc, vnútrozemských vodných ciest a námorných trás v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) pomôžu lepšie prepojiť európske regióny a mestá a zvýšia konkurencieschopnosť a odolnosť vnútorného trhu EÚ.



Železničná doprava získa najväčší podiel financií, 77 % z celkového objemu, s investíciami do modernizácie infraštruktúry v rámci základnej a rozšírenej siete TEN-T, najmä v krajinách čerpajúcich fondy cez kohéznu politiku. Ide o projekty ako Rail Baltica v baltskom regióne a Poľsku a zlepšenia tratí v Grécku a na Slovensku. Vysokorýchlostné železničné trate sa budú rozvíjať aj v Česku a Poľsku.



Okrem toho 46 projektov v 11 členských štátoch sa týka zavedenia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) vo vlakoch a na tratiach, čím sa zlepší bezpečnosť železníc a cezhraničná prepojenosť.



Investície do projektov na zníženie vplyvu námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy na životné prostredie zahŕňajú modernizáciu prístavov dodávaním elektrickej energie z pobrežnej elektrickej siete. Ide o prístavy na Cypre, v Chorvátsku, Írsku, na Malte a v Poľsku. Podpora EK pôjde aj na výstavbu a modernizáciu ľadoborcov v Estónsku, Fínsku a Švédsku s cieľom posilniť bezpečnosť podmorských káblov. Francúzsko a Španielsko zavedú digitálne systémy riadenia dopravy s cieľom zlepšiť bezpečnosť príbrežnej a námornej dopravy.



Pokiaľ ide o vnútrozemské vodné cesty, vo Francúzsku dôjde k modernizácii pozdĺž Rýna a v Belgicku pokročí digitalizácia vodnej dopravy.



V cestnej doprave sa vybudujú alebo zmodernizujú bezpečné a chránené parkoviská v 10 členských štátoch a viaceré projekty podporia zavádzanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS).



Projekty z oblasti riadenia letovej prevádzky prispejú k rozvoju jednotného európskeho neba s cieľom vytvoriť bezpečnejší, efektívnejší a udržateľnejší systém leteckej dopravy.



Prínosom budú aj projekty financovania výstavby alebo modernizácie multimodálnych uzlov osobnej dopravy v mestách ako Leuven (Belgicko), Norrköping (Švédsko), Nice a Marseille (Francúzsko) a Bolzano (Taliansko), ktoré zaistia plynulé prepojenia medzi rôznymi druhmi dopravy.



EÚ zároveň pokračuje v posilňovaní koridorov solidarity prostredníctvom projektov na zlepšenie železničnej prepojenosti a hraničných priechodov medzi Slovenskom a Ukrajinou a medzi Rumunskom a Moldavskom. Financie EÚ pomôžu Ukrajine vybudovať štandardný železničný rozchod EÚ, uľahčia plynulú cezhraničnú železničnú dopravu a podporia regionálny obchod.



EÚ podporí aj jeden projekt na zlepšenie prístupnosti a odolnosti infraštruktúry v arktickom regióne.



V nasledujúcej fáze Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) začne pripravovať dohody o grante pre vybrané projekty. Tieto dohody budú dokončené do októbra 2025.











