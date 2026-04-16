EK: Šiesta a siedma platba z plánu obnovy môže byť vyplatená v máji
Vyplatenie prostriedkov bolo síce dočasne pozastavené, no po legislatívnej zmene Európska komisia (EK) potvrdila obnovenie procesu vyplácania.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovensko by mohlo už v máji získať ďalších 1,25 miliardy eur z plánu obnovy a odolnosti v rámci šiestej a siedmej platby. Vyplatenie prostriedkov bolo síce dočasne pozastavené, no po legislatívnej zmene Európska komisia (EK) potvrdila obnovenie procesu vyplácania. Vo štvrtok o tom informovala generálna riaditeľka pracovnej skupiny pre reformy a investície EK Céline Gauer.
Slovensku bolo na základe piatich žiadostí o platbu vyplatených už 3,96 miliardy eur, čo predstavuje približne 62 % z celkovej alokácie 6,4 miliardy eur. EK pripomenula, že vyplácanie časti financií bolo dočasne pozastavené pre možné zvrátenie jedného z míľnikov v súvislosti s reorganizáciou Úradu na ochranu oznamovateľov. Po zrušení tohto zákona Národnou radou (NR) SR Komisia potvrdila, že proces vyplácania bol obnovený. „Ak pôjde všetko podľa plánu, súhrnné vyplatenie týchto prostriedkov očakávame v priebehu mesiaca máj,“ uviedla Gauer. Po očakávanom vyplatení prostriedkov zo šiestej a siedmej platby by suma mohla v najbližších týždňoch stúpnuť na 5,2 miliardy eur, teda na 81 % celkového balíka.
Do konca implementácie čakajú Slovensko ešte dve záverečné žiadosti o platbu v hodnote približne 1,2 miliardy eur. Tie sú podmienené splnením 82 míľnikov a cieľov vrátane reforiem v oblasti energetiky, životného prostredia či investícií do zdravotníctva a digitalizácie.
„Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti sa blíži ku koncu, termíny sú jasné. Všetky míľniky a ciele musia byť splnené do 31. augusta 2026,“ zdôraznila Gauer.
EK zároveň varovala pred rizikom zvrátenia už splnených opatrení. „Nastal čas konať a dotiahnuť plán obnovy a odolnosti do úspešného konca,“ dodala Gauer s tým, že Komisia je pripravená pokračovať v spolupráci so slovenskými orgánmi.
