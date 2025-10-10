Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EK skúma, či americké technologické firmy dostatočne chránia deti

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

EK podozrieva Apple, Snapchat, Google a YouTube, že na svojich platformách nedostatočne chránia deti, uviedla výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu.

Autor TASR
Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) podozrieva niektoré americké technologické spoločnosti z nedostatočnej ochrany detí na svojich platformách. Preto od nich požaduje informácie o ich opatreniach. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

EK podozrieva Apple, Snapchat, Google a YouTube, že na svojich platformách nedostatočne chránia deti, uviedla výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová. Komisia si preto od týchto technologických spoločností vyžiadala informácie o ich bezpečnostných opatreniach, dodala Virkkunenová.
