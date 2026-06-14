< sekcia Ekonomika
EK skúma dôsledky o kontrole vývozu týkajúceho sa Anthropicu
Prijaté opatrenia by podľa EK nemali byť diskriminačné voči partnerom.
Autor TASR
Brusel 14. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v nedeľu uviedla, že posudzuje praktické dôsledky nariadenia americkej vlády o kontrole vývozu, ktoré sa týka spoločnosti Anthropic pôsobiacej v oblasti umelej inteligencie (AI). Prijaté opatrenia by podľa EK nemali byť diskriminačné voči partnerom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Anthropic v piatok (12. 6.) oznámil, že vypne svoje najpokročilejšie modely umelej inteligencie pre všetkých používateľov po tom, ako mu vláda USA nariadila pozastaviť prístup k týmto modelom pre cudzích štátnych príslušníkov s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť.
„Vidíme, že na trh prichádza nová generácia veľmi výkonných modelov umelej inteligencie. Tieto modely ponúkajú významné prínosy, okrem iného aj pre kybernetickú obranu, no zároveň vyvolávajú vážne obavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré je potrebné riešiť,“ uviedol vo vyhlásení hovorca EK Thomas Regnier.
„Myslíme si, že núdzové opatrenia prijímané v tomto kontexte by nemali byť diskriminačné voči partnerom,“ povedal. „Tento vývoj je ďalšou ilustráciou toho, prečo Európa potrebuje posilniť svoju technologickú suverenitu,“ uviedol Regnier a dodal, že EK pozorne skúma „praktické dôsledky tejto situácie pre európskych používateľov týchto služieb“.
Anthropic v piatok (12. 6.) oznámil, že vypne svoje najpokročilejšie modely umelej inteligencie pre všetkých používateľov po tom, ako mu vláda USA nariadila pozastaviť prístup k týmto modelom pre cudzích štátnych príslušníkov s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť.
„Vidíme, že na trh prichádza nová generácia veľmi výkonných modelov umelej inteligencie. Tieto modely ponúkajú významné prínosy, okrem iného aj pre kybernetickú obranu, no zároveň vyvolávajú vážne obavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré je potrebné riešiť,“ uviedol vo vyhlásení hovorca EK Thomas Regnier.
„Myslíme si, že núdzové opatrenia prijímané v tomto kontexte by nemali byť diskriminačné voči partnerom,“ povedal. „Tento vývoj je ďalšou ilustráciou toho, prečo Európa potrebuje posilniť svoju technologickú suverenitu,“ uviedol Regnier a dodal, že EK pozorne skúma „praktické dôsledky tejto situácie pre európskych používateľov týchto služieb“.