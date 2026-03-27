EK: Slovensko neimplementuje smernicu o kapitálových požiadavkách
Autor TASR
Brusel 27. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že podniká právne kroky proti viacerým členským štátom EÚ, ktoré jej včas neoznámili opatrenia na prevedenie smerníc EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Slovensko sa ocitlo v skupine krajín, ktoré EK vyzýva, aby plne transponovali šiestu smernicu o kapitálových požiadavkách, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že lehota na prevedenie týchto smerníc do vnútroštátneho práva nedávno uplynula, a preto dotknutým krajinám zaslala formálnu výzvu, v ktorej im dáva dva mesiace na odpoveď a dokončenie transpozície smerníc v plnom rozsahu a zosúladenie svojich zákonov s požiadavkami EÚ.
Komisia oslovila 22 členských krajín vrátane Slovenska, aby plne transponovali šiestu smernicu o kapitálových požiadavkách, pokiaľ ide o právomoci dohľadu, sankcie, pobočky v tretích krajinách a environmentálne, sociálne a riadiace riziká.
Exekutíva EÚ zaslala v tejto súvislosti formálnu výzvy Belgicku, Bulharsku, Cypru, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Španielsku a Švédsku.
Oslovené krajiny nepotvrdili úplnú transpozíciu pozmeňujúcej šiestej smernice o kapitálových požiadavkách (CRD6) - smernica z roku 2024.
Komisia spresnila, že CRD6 je dôležitou aktualizáciou rámca EÚ pre prudenciálne bankovníctvo, ktorej cieľom je harmonizovať pravidlá pre poskytovanie bankových služieb podnikmi z tretích krajín v EÚ tým, že ich podrobí súboru minimálnych požiadaviek a minimálnych harmonizovaných pravidiel pre poskytovanie služieb.
Pozmeňujúca smernica sa snaží harmonizovať právomoci a nástroje dohľadu v mnohých oblastiach, ako sú napríklad prudenciálne relevantné transakcie, pravidelné penále, posudzovanie vhodnosti a dôveryhodnosti a nezávislosť orgánov dohľadu. Posilňuje tiež ustanovenia o environmentálnych, sociálnych a správnych rizikách lepšou integráciou ich riadenia do prudenciálneho rámca.
Občanom EÚ táto smernica pomáha tým, že poskytuje finančnú stabilitu a zabezpečuje, aby banky mohli poskytovať úvery a služby občanom za každých ekonomických okolností.
Lehota na prevedenie smernice do vnútroštátneho práva bola 10. januára 2026. Príslušných 22 členských štátov má teraz dva mesiace na to, aby odpovedali, dokončili transpozíciu a oznámili svoje opatrenia EK. Ak tak oslovené krajiny neurobia, eurokomisia im ako ďalší právny krok pošle odôvodnené stanovisko.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
