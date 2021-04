Európska komisia: Slovensko predložilo svoj plán obnovy a odolnosti

Brusel 29. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že dostala od Slovenska konečné znenie národného plánu obnovy a odolnosti. Ten stanovuje reformy a verejné investičné projekty, ktoré SR plánuje realizovať s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), zameraného na to, aby Európska únia vyšla zo súčasnej koronakrízy silnejšia a prešla zelenou a digitálnou transformáciou.



"Je dobré, že obsahuje kľúčové priority pre budúcnosť Slovenska: zelenú ekonomiku, vzdelávanie, výskum a vývoj, zdravotníctvo a e-government," uviedla o slovenskom národnom pláne predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti v slovenčine.



Slovensko žiada v rámci mechanizmu RRF o granty v celkovej výške 6,6 miliardy eur, pripomenula EK v tlačovej správe s tým, že predloženie plánu je výsledkom niekoľkých mesiacov intenzívneho dialógu medzi Komisiou a slovenskými orgánmi.



Plán je rozdelený do piatich hlavných politických priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie a verejná správa/digitalizácia. Zahŕňa opatrenia na podporu ekologických investícií, najmä do obnoviteľných zdrojov energie, dopravy a budov, a opatrenia na podporu zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a digitalizácie verejnej správy.



Komisia v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi plán Slovenska na základe kritérií mechanizmu RRF. Následne predloží návrh príslušného vykonávacieho rozhodnutia na schválenie Rade EÚ. Ak Rada plán schváli, Slovensku bude možné vyplatiť 13 percent zálohových platieb, približuje EK.



Komisia dodáva, že zatiaľ dostala päť plánov obnovy a odolnosti – od Nemecka, Grécka, Francúzska, Portugalska a Slovenska. Členské krajiny EÚ majú na ich predloženie termín do piatka 30. apríla.