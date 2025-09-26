< sekcia Ekonomika
EK: Spoločné vyhlásenie EÚ a USA istí, že americké clá neprekročia 15%
Reakcia eurokomisie prišla potom, ako americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva od 1. októbra prijme nové clá na lieky, nákladné vozidlá a nábytok.
Autor TASR
Brusel 26. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa spolieha na poistku vyplývajúcu zo spoločného vyhlásenie EÚ a Spojených štátov ohľadom vzájomnej obchodnej a colnej dohody, že pre európske hospodárske subjekty nevzniknú žiadne vyššie clá, ak ich americká strana prijme a že platí dohodnutá 15-percentná sadzba. V piatok to oznámil hovorca Európskej komisie (EK) Olof Gill, informuje spravodajca TASR.
Reakcia eurokomisie prišla potom, ako americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že jeho administratíva od 1. októbra prijme nové clá na lieky, nákladné vozidlá a nábytok. Podľa jeho oznámenia na platforme Truth Social pôjde o 100-percentné clá na všetky značkové alebo patentované farmaceutické výrobky, pokiaľ spoločnosť nebuduje farmaceutický výrobný závod v Amerike a 25-percentné clá na „všetky nákladné automobily vyrobené v iných častiach sveta“, 50-percentné clo na všetky kuchynské skrinky, kúpeľňové skrinky a súvisiace výrobky a 30-percentné clo na čalúnený nábytok. Zdôraznil, že cieľom tohto opatrenia je podporiť amerických výrobcov kamiónov a že tieto clá zavádza „z mnohých dôvodov, ale predovšetkým z dôvodov národnej bezpečnosti“.
Hovorca EK pre oblasť obchodu, clá, ekonomickú bezpečnosť a finančné služby, na sériu otázok novinárov akreditovaných v Bruseli, v tejto súvislosti pripomenul, že platí to, čo sa uvádza v spoločnom vyhlásení EÚ a USA a vyplýva z obchodnej dohody uzavretej koncom júla. Spoločné vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec pre spravodlivý, vyvážený a vzájomne prospešný transatlantický obchod a investície prijali EÚ a USA 21. augusta.
„Spojené štáty majú v úmysle bezodkladne zabezpečiť, aby colná sadzba pozostávajúca z doložky najvyšších výhod a cla uloženého podľa paragrafu 232 zákona o rozšírení obchodu z roku 1962, uplatňovaná na tovar s pôvodom v EÚ, na ktorý sa vzťahujú opatrenia podľa paragrafu 232 týkajúce sa liekov, polovodičov a dreva, nepresiahla 15 percent,“ uviedol Gill.
Podľa jeho slov tento jasný celkový colný strop vo výške 15 % pre vývoz z EÚ predstavuje poistku, že pre európske hospodárske subjekty nevzniknú žiadne vyššie clá. A pripomenul, že EÚ je jediným obchodným partnerom, ktorý dosiahol tento výsledok po rokovaniach s USA.
„Európska únia a USA sa aj naďalej angažujú v plnení záväzkov zo spoločného vyhlásenia a zároveň skúmajú ďalšie oblasti pre oslobodenie od ciel, ako aj širšiu spoluprácu,“ odkázal hovorca eurokomisie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
