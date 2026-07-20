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EK spoločnosti AliExpress uložila pokutu vo výške 550 miliónov eur
Testovanie útvarmi EK ukázalo, že mnohé nezákonné výrobky boli odporúčané alebo propagované spotrebiteľom pred ich účinným odstránením.
Autor TASR
Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok uložila spoločnosti AliExpress pokutu vo výške 550 miliónov eur za porušenie jej povinností vyplývajúcich zo zákona o digitálnych službách. Pokutovaná spoločnosť mala za cieľ dôkladne posúdiť a zmierniť riziká súvisiace s predajom nezákonných, nebezpečných alebo falšovaných výrobkov na jej platforme elektronického obchodu, informuje spravodajca TASR.
Komisia nariadila platforme, aby prijala potrebné opatrenia. Spresnila, že spoločnosť nesplnila svoju povinnosť starostlivo posúdiť riziko šírenia nezákonných, nebezpečných alebo falšovaných výrobkov prostredníctvom svojich služieb. Nevyhodnotila riadne, či má dostatok zamestnancov na preskúmanie potenciálne nezákonných výrobkov. Nadhodnotila účinnosť svojho systému pri odhaľovaní a odstraňovaní nezákonných výrobkov a neposúdila dostatočne, či jej odporúčacie a reklamné systémy zhoršujú šírenie nezákonných výrobkov.
Testovanie útvarmi EK ukázalo, že mnohé nezákonné výrobky boli odporúčané alebo propagované spotrebiteľom pred ich účinným odstránením.
Spoločnosť AliExpress vo svojom hodnotení vychádzala len z jedného kvantitatívneho ukazovateľa, ktorý riadne nemeral, do akej miery systém monitorovania bráni riziku, že sa nezákonné výrobky znovu objavia v predaji. Testovanie EK ukázalo, že v obehu je veľké množstvo nezákonných výrobkov.
Podľa zistení EK systém AliExpress na odhaľovanie nelegálnych produktov nefungoval správne. Mnohé nezákonné výrobky, od falšovaných výrobkov až po nebezpečné hračky a nebezpečnú kozmetiku, boli v obehu na platforme, aj keď boli odhalené. Spoločnosť AliExpress nepresadzovala svoju sankčnú politiku voči obchodníkom predávajúcim nezákonné výrobky.
Spoločnosť pridelila nedostatočný počet zamestnancov na overenie toho, či sú výrobky správne kategorizované, a jej kontroly neodhalili nesprávne kategorizované výrobky. Obchodníci so zlými úmyslami zámerne umiestňovali výrobky do nesprávnej kategórie a AliExpress nedokázal primerane zabrániť šíreniu falšovaných výrobkov.
Komisia zdôraznila, že okrem potenciálnych dôsledkov pre práva spotrebiteľov predajcovia falšovaných výrobkov podkopávajú legitímne podniky, ktoré investujú do dizajnu, testovania bezpečnosti a inovácií.
Povinný systém „povolenia značky“ spoločnosti AliExpress, ktorého cieľom je zabrániť predaju falzifikátov, sa ukázal ako neúčinný a personálne slabo obsadený. Obchodníci preto ľahko obchádzali tento systém a publikovali mnoho produktov, ktoré až neskôr boli odstránené z ponuky za falšovanie.
Komisia upozornila, že udelená pokuta bola vypočítaná s prihliadnutím na povahu porušení, ich závažnosť z hľadiska dotknutých používateľov z EÚ a ich trvanie. Pri výpočte pokuty však EK zohľadnila aj poľahčujúce okolnosti, ktoré pôsobia v prospech spoločnosti AliExpress, ako je novosť zákona o digitálnych službách.
Spoločnosť AliExpress musí teraz do 20. októbra predložiť Európskej komisii akčný plán, ako chce zabrániť pokračovaniu obchádzania zákona.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia nariadila platforme, aby prijala potrebné opatrenia. Spresnila, že spoločnosť nesplnila svoju povinnosť starostlivo posúdiť riziko šírenia nezákonných, nebezpečných alebo falšovaných výrobkov prostredníctvom svojich služieb. Nevyhodnotila riadne, či má dostatok zamestnancov na preskúmanie potenciálne nezákonných výrobkov. Nadhodnotila účinnosť svojho systému pri odhaľovaní a odstraňovaní nezákonných výrobkov a neposúdila dostatočne, či jej odporúčacie a reklamné systémy zhoršujú šírenie nezákonných výrobkov.
Testovanie útvarmi EK ukázalo, že mnohé nezákonné výrobky boli odporúčané alebo propagované spotrebiteľom pred ich účinným odstránením.
Spoločnosť AliExpress vo svojom hodnotení vychádzala len z jedného kvantitatívneho ukazovateľa, ktorý riadne nemeral, do akej miery systém monitorovania bráni riziku, že sa nezákonné výrobky znovu objavia v predaji. Testovanie EK ukázalo, že v obehu je veľké množstvo nezákonných výrobkov.
Podľa zistení EK systém AliExpress na odhaľovanie nelegálnych produktov nefungoval správne. Mnohé nezákonné výrobky, od falšovaných výrobkov až po nebezpečné hračky a nebezpečnú kozmetiku, boli v obehu na platforme, aj keď boli odhalené. Spoločnosť AliExpress nepresadzovala svoju sankčnú politiku voči obchodníkom predávajúcim nezákonné výrobky.
Spoločnosť pridelila nedostatočný počet zamestnancov na overenie toho, či sú výrobky správne kategorizované, a jej kontroly neodhalili nesprávne kategorizované výrobky. Obchodníci so zlými úmyslami zámerne umiestňovali výrobky do nesprávnej kategórie a AliExpress nedokázal primerane zabrániť šíreniu falšovaných výrobkov.
Komisia zdôraznila, že okrem potenciálnych dôsledkov pre práva spotrebiteľov predajcovia falšovaných výrobkov podkopávajú legitímne podniky, ktoré investujú do dizajnu, testovania bezpečnosti a inovácií.
Povinný systém „povolenia značky“ spoločnosti AliExpress, ktorého cieľom je zabrániť predaju falzifikátov, sa ukázal ako neúčinný a personálne slabo obsadený. Obchodníci preto ľahko obchádzali tento systém a publikovali mnoho produktov, ktoré až neskôr boli odstránené z ponuky za falšovanie.
Komisia upozornila, že udelená pokuta bola vypočítaná s prihliadnutím na povahu porušení, ich závažnosť z hľadiska dotknutých používateľov z EÚ a ich trvanie. Pri výpočte pokuty však EK zohľadnila aj poľahčujúce okolnosti, ktoré pôsobia v prospech spoločnosti AliExpress, ako je novosť zákona o digitálnych službách.
Spoločnosť AliExpress musí teraz do 20. októbra predložiť Európskej komisii akčný plán, ako chce zabrániť pokračovaniu obchádzania zákona.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)