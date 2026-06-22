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EK sprístupní 1,1 miliardy eur na dopravnú infraštruktúru v Európe
Komisia upozornila, že ide o poslednú takúto výzvu v rámci súčasného dlhodobého európskeho rozpočtu na roky 2021 - 2027.
Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 1,1 miliardy eur na vybudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti EÚ (TEN-T). Komisia upozornila, že ide o poslednú takúto výzvu v rámci súčasného dlhodobého európskeho rozpočtu na roky 2021 - 2027, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že vybrané projekty urýchlia plán EÚ pre vysokorýchlostné železnice a priemyselný akčný plán pre európsky automobilový sektor a zároveň posilnia námornú prepojenosť v súlade s nedávno predloženými stratégiami EÚ pre priemyselnú námornú dopravu a prístavy.
Financovanie v hodnote 1,1 miliardy eur posilní aj obrannú pripravenosť Európy riešením úzkych miest vo vojenskej mobilite.
Výzva EK kladie osobitný dôraz na železničnú dopravu, dekarbonizáciu námornej dopravy a vojenskú mobilitu. Podporuje tiež elektrifikáciu cestnej nákladnej dopravy a pozemných operácií letísk, zavádzanie nabíjacej infraštruktúry v námorných a vnútrozemských prístavoch, ako aj digitalizáciu cestnej dopravy.
Do výzvy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) sú tiež zahrnuté Ukrajina a Moldavsko, čo podľa správy EK odráža ich prehlbujúce sa dopravné prepojenia s EÚ.
CEF je hlavným nástrojom EÚ na financovanie a implementáciu politiky TEN-T. Projekty vybrané v rámci výzvy na rok 2026 pomôžu zabezpečiť inteligentnejšiu, efektívnejšiu a udržateľnejšiu dopravnú infraštruktúru, zlepšiť interoperabilitu a posilniť odolnosť dopravných sietí v celej EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že vybrané projekty urýchlia plán EÚ pre vysokorýchlostné železnice a priemyselný akčný plán pre európsky automobilový sektor a zároveň posilnia námornú prepojenosť v súlade s nedávno predloženými stratégiami EÚ pre priemyselnú námornú dopravu a prístavy.
Financovanie v hodnote 1,1 miliardy eur posilní aj obrannú pripravenosť Európy riešením úzkych miest vo vojenskej mobilite.
Výzva EK kladie osobitný dôraz na železničnú dopravu, dekarbonizáciu námornej dopravy a vojenskú mobilitu. Podporuje tiež elektrifikáciu cestnej nákladnej dopravy a pozemných operácií letísk, zavádzanie nabíjacej infraštruktúry v námorných a vnútrozemských prístavoch, ako aj digitalizáciu cestnej dopravy.
Do výzvy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) sú tiež zahrnuté Ukrajina a Moldavsko, čo podľa správy EK odráža ich prehlbujúce sa dopravné prepojenia s EÚ.
CEF je hlavným nástrojom EÚ na financovanie a implementáciu politiky TEN-T. Projekty vybrané v rámci výzvy na rok 2026 pomôžu zabezpečiť inteligentnejšiu, efektívnejšiu a udržateľnejšiu dopravnú infraštruktúru, zlepšiť interoperabilitu a posilniť odolnosť dopravných sietí v celej EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)