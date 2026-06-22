Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. jún 2026Meniny má Paulína
< sekcia Ekonomika

EK sprístupní 1,1 miliardy eur na dopravnú infraštruktúru v Európe

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Komisia upozornila, že ide o poslednú takúto výzvu v rámci súčasného dlhodobého európskeho rozpočtu na roky 2021 - 2027.

Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 1,1 miliardy eur na vybudovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti EÚ (TEN-T). Komisia upozornila, že ide o poslednú takúto výzvu v rámci súčasného dlhodobého európskeho rozpočtu na roky 2021 - 2027, informuje spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že vybrané projekty urýchlia plán EÚ pre vysokorýchlostné železnice a priemyselný akčný plán pre európsky automobilový sektor a zároveň posilnia námornú prepojenosť v súlade s nedávno predloženými stratégiami EÚ pre priemyselnú námornú dopravu a prístavy.

Financovanie v hodnote 1,1 miliardy eur posilní aj obrannú pripravenosť Európy riešením úzkych miest vo vojenskej mobilite.

Výzva EK kladie osobitný dôraz na železničnú dopravu, dekarbonizáciu námornej dopravy a vojenskú mobilitu. Podporuje tiež elektrifikáciu cestnej nákladnej dopravy a pozemných operácií letísk, zavádzanie nabíjacej infraštruktúry v námorných a vnútrozemských prístavoch, ako aj digitalizáciu cestnej dopravy.

Do výzvy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) sú tiež zahrnuté Ukrajina a Moldavsko, čo podľa správy EK odráža ich prehlbujúce sa dopravné prepojenia s EÚ.

CEF je hlavným nástrojom EÚ na financovanie a implementáciu politiky TEN-T. Projekty vybrané v rámci výzvy na rok 2026 pomôžu zabezpečiť inteligentnejšiu, efektívnejšiu a udržateľnejšiu dopravnú infraštruktúru, zlepšiť interoperabilitu a posilniť odolnosť dopravných sietí v celej EÚ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 22. na utorok 23. júna

M. Madro: Nový zákon nie je len o zákaze sociálnych sietí pre deti

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto zaujímavosti o Slovensku?

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo