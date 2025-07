EK spúšťa konzultáciu o 28. právnom režime pravidiel pre podniky

Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že otvorila verejnú konzultáciu o navrhovanom 28. právnom režime s cieľom pomôcť spoločnostiam rásť a zvýšiť konkurencieschopnosť v Európskej únii (EÚ). Táto iniciatíva chce pomôcť podnikom, vrátane tých inovatívnych, ako aj startupom a rozširujúcim sa podnikom (scaleupom) prekonať prekážky pri zakladaní a pôsobení na celom jednotnom trhu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia chce tento zámer dosiahnuť tým, že spoločnostiam poskytne jednotný súbor pravidiel vrátane právneho rámca EÚ pre podniky založeného na štandardných digitálnych riešeniach. Výsledky konzultácie pomôžu určiť aj to, ako budú podniky riešiť aspekty súvisiace s inými oblasťami práva, ako sú pracovné právo a zdaňovanie.



Konzultácia je otvorená od 8. júla do 30. septembra 2025.



Takzvaný 28. právny režim je myšlienka na vytvorenie jednotného, dobrovoľného právneho rámca pre podniky v rámci EÚ, ktorý by mal uľahčiť podnikanie v celej Únii tým, že zjednotí pravidlá v oblastiach ako obchodné právo, dane a pracovné právo. Ide o snahu pridať „28. režim“ k už existujúcim 27 národným právnym poriadkom, aby sa vytvoril jeden spoločný priestor pre podnikanie.



Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá spresnila, že eurokomisia chce, aby bola Európa atraktívnym miestom pre startupy a scaleupy.



„Aby sme pomohli spoločnostiam rásť, musíme im umožniť používať jednoduchší súbor pravidiel pri zakladaní a pôsobení v celej EÚ. Musíme riešiť prekážky, ktoré obmedzujú alebo spomaľujú ich rast na jednotnom trhu, a motivovať ich, aby pokračovali v pôsobení v rámci Únie,“ vysvetlila Virkkunenová.



Podľa vyjadrenia eurokomisára pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaela McGratha spoločnosti v celej EÚ už dlho volajú po 28. režime, ktorý by skutočne riešil zložitosti, ktorým čelia pri cezhraničnom pôsobení. Aj preto exekutíva EÚ vyzýva spoločnosti a ďalšie zainteresované strany, aby sa podelili o svoje špecifické skúsenosti a výzvy, aby EK následne mohla navrhnúť najefektívnejší rámec na ich podporu a podnietila tak rast a inovácie na celom jednotnom trhu.



Komisia pripomenula, že 28. režim bol oznámený v Kompase konkurencieschopnosti, ako aj v stratégii jednotného trhu a stratégii pre startupy a scaleupy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)