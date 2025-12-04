< sekcia Ekonomika
EK spúšťa rozsiahly balík s cieľom plne integrovať finančné trhy EÚ
Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala komplexný balík opatrení pre odstránenie prekážok a uvoľnenie plného potenciálu jednotného trhu EÚ s finančnými službami. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že tento balík je ústredným prvkom stratégie únie úspor a investícií (SIU), ktorej cieľom je vytvoriť integrovanejší, efektívnejší a konkurencieschopnejší finančný systém, ktorý občanom EÚ poskytne lepšie možnosti na zvýšenie ich bohatstva a podporí podniky v prístupe k financovaniu.
Podľa EK hlbšia integrácia finančných trhov nie je cieľom, ale prostriedkom na vytvorenie jednotného trhu s finančnými službami, ktorý je väčší ako súčet jeho vnútroštátnych častí.
Finančné trhy EÚ sú stále výrazne roztrieštené, malé a nedostatočne konkurencieschopné, pričom chýbajú potenciálne úspory z rozsahu a zvýšenie efektívnosti. V roku 2024 dosiahla trhová kapitalizácia búrz cenných papierov 73 % HDP EÚ v porovnaní s 270 % v USA. Finančné inštitúcie čelia rôznym požiadavkám a postupom v členských štátoch, čo bráni cezhraničným operáciám a obmedzuje príležitosti pre občanov aj podniky, čo negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť EÚ.
Nový balík zjednodušuje regulačný rámec a rámec dohľadu EÚ. Cieľom balíka je odstrániť prekážky integrácie v oblasti obchodovania, poobchodných činností a správy aktív, umožniť účastníkom trhu bezproblémovejšie pôsobiť vo všetkých členských štátoch, čo zníži rozdiely v nákladoch medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.
Medzi navrhované opatrenia patrí zlepšenie možností udeľovania povolení na činnosť v zahraničí pre regulované trhy (RM) a centrálne depozitáre cenných papierov (CDCP), zavedenie štatútu „celoeurópskeho organizátora trhu“ (PEMO) pre prevádzkovateľov obchodných miest s cieľom zefektívniť podnikové štruktúry a licencie do jedného subjektu alebo jednotného licenčného formátu a zefektívnenie cezhraničnej distribúcie investičných fondov (PKIPCP a AIF) v Únii.
Balík sa zameriava aj na odstránenie regulačných prekážok inovácií súvisiacich s technológiou distribuovanej databázy transakcií (DLT).
Zlepšenia rámca dohľadu sú spojené s odstránením regulačných prekážok. Cieľom je riešiť nezrovnalosti a zložitosti vyplývajúce z roztrieštených vnútroštátnych prístupov k dohľadu, zefektívniť dohľad a podporiť cezhraničné činnosti a zároveň reagovať na vznikajúce riziká. To zahŕňa prenos právomocí priameho dohľadu nad významnými trhovými infraštruktúrami, ako sú určité obchodné miesta, centrálne depozitáre a všetci poskytovatelia služieb kryptoaktív, na Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a posilnenie koordinačnej úlohy orgánu ESMA v sektore správy aktív.
Návrhy EK musia podľa bežného postupu prerokovať a schváliť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).
