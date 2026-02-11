< sekcia Ekonomika
EK spustila konzultácie k téme aktualizácie práv akcionárov v celej EÚ
Cieľom aktualizácie smernice je zlepšiť podmienky pre investovanie v celej EÚ.
Autor TASR
Brusel 11. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spustila verejnú konzultáciu a výzvu na predkladanie dôkazov s cieľom získať spätnú väzbu k možnej aktualizácii smernice EÚ o právach akcionárov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Smernica EÚ o právach akcionárov (SRD II) má za cieľ podnietiť dlhodobé zapojenie akcionárov a zlepšiť transparentnosť medzi spoločnosťami a investormi. Smernica sa vzťahuje na spoločnosti registrované na regulovanom trhu v EÚ a stanovuje požiadavky na identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov.
Komisia pripomenula, že smernica chráni a posilňuje postavenie akcionárov kótovaných spoločností, čím im zabezpečuje, aby mali slovo v spoločnostiach, do ktorých investujú, a aby ich záujmy boli zastúpené a rešpektované.
Cieľom aktualizácie smernice je zlepšiť podmienky pre investovanie v celej EÚ. Revízia legislatívy by prispela k zníženiu fragmentácie kapitálových trhov a podporila by cezhraničné investície tým, že investorom, sprostredkovateľom a emitentom by uľahčila a zlacnila pôsobenie v členských štátoch.
Konzultácia sa zameriava na názory spoločností, akcionárov a investorov na prekážky cezhraničných investícií vyplývajúce z uplatňovania práv akcionárov a na to, či revidované pravidlá pomôžu zjednotiť kapitálové trhy EÚ. Záujemcovia sú takisto vyzvaní, aby sa podelili o svoje názory na to, ako by sa mohli modernizovať práva akcionárov, aby sa účinne riešili zmeny v trhových praktikách a technologický vývoj.
Komisia spresnila, že konzultácia je kľúčovým výsledkom stratégie únie sporenia a investícií, predtým známej ako únia kapitálových trhov.
Podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá uviedla, že akcionári sú pre spoločnosti, do ktorých investujú, nevyhnutní, lebo inovátorom, ktorí sa snažia etablovať na trhu, poskytujú aj odborné znalosti, poradenstvo a dlhodobú víziu.
„Ich priamy pohľad je pre nás kľúčový na to, aby sme identifikovali, kde ich môžeme najlepšie podporiť a naďalej zabezpečovať dobrú a udržateľnú správu vecí verejných v spoločnostiach v EÚ,“ vysvetlila Virkkunenová.
Eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath dodal, že je nevyhnutný jasný a účinný systém práv akcionárov, čo chce EK zistiť priamo od investorov, inovátorov a všetkých zainteresovaných strán - konkrétne, čo brzdí trhy, aké sú bariéry a ako možno vybudovať jednoduchší, vhodnejší a efektívnejší systém na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.
Po verejnej konzultácii EK posúdi potrebu zjednodušiť práva akcionárov v celej EÚ. Verejná konzultácia a výzva na predkladanie dôkazov budú trvať 12 týždňov, do 7. mája.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
