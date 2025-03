EK spustila konzultácie o štátnej pomoci pri dohode o čistom priemysle

Brusel 11. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že spustila konzultácie, v rámci ktorých vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k jej návrhu právneho rámca pre štátnu pomoc, ktorý sprevádza dohodu o čistom priemysle. Komisia dohodu o čistom priemysle predstavila koncom februára, informuje spravodajca TASR.



Komisia 26. februára zverejnila oznámenie o dohode o čistom priemysle - ide o spoločný plán na podporu konkurencieschopnosti a dekarbonizáciu Európy, v rámci ktorého oznámila, že v druhom štvrťroku 2025, pravdepodobne v júni, predloží nový právny rámec na poskytovanie štátnej pomoci (CISAF).



CISAF podporí dohodu o čistom priemysle tým, že stanoví, ako môžu členské štáty EÚ navrhovať opatrenia štátnej pomoci na podporu čistého priemyslu. Bude sa to týkať investícií a cieľov považovaných za zlučiteľné s vnútorným trhom EÚ. Tento právny rámec má byť v platnosti do 31. decembra 2030, pričom ponúka dlhšie plánovacie obdobie pre členské štáty, predvídateľnosť investícií a istotu pre podniky.



Podľa správy EK sa novým právnym rámcom zmiernia určité štandardné požiadavky, napríklad povinný proces výberového konania na pridelenie štátnej pomoci, čím sa urýchli využívanie schém štátnej pomoci, keď ich členské štáty zriadia.



Návrh CISAF obsahuje ustanovenia pre štyri typy opatrení pomoci: opatrenia na urýchlenie zavádzania obnoviteľnej energie s ohľadom na národný energetický mix; opatrenia uľahčujúce priemyselnú dekarbonizáciu; opatrenia zabezpečujúce dostatočnú výrobnú kapacitu čistých technológií a opatrenia na zníženie rizika pre súkromné investície.



Záujemcovia môžu v rámci konzultácií reagovať najneskôr do 25. apríla 2025 na návrh CISAF, ktorý je sprevádzaný dotazníkom s množstvom konkrétnych otázok. To znamená, že členské štáty aj ostatné zainteresované strany majú dostatok príležitostí na preskúmanie a pripomienkovanie návrhu EK. Komisia zároveň spresnila, že o tomto návrhu bude diskutovať na multilaterálnom stretnutí aj s predstaviteľmi členských štátov.