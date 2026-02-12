< sekcia Ekonomika
EK spustila konzultáciu o konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ
Komisia spresnila, že verejná konzultácia je otvorená do 19. apríla a výzva na predloženie podkladov je otvorená do 12. marca.
Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spustila cielenú konzultáciu a výzvu na predloženie podkladov o konkurencieschopnosti bankového sektora Európskej únie (EÚ). Informuje o tom spravodajca TASR.
Iniciatíva EK sa zameriava na získanie informácií o tom, ako banky EÚ fungujú na domácej a globálnej úrovni, ako podporujú financovanie európskeho hospodárstva, ako ďalej prehlbovať jednotný trh EÚ a bankovú úniu a ako zjednodušiť a zlepšiť účinnosť regulačného a dozorného rámca.
Konzultácia nadväzuje na významný pokrok dosiahnutý za posledné desaťročie pri posilňovaní odolnosti bánk v Európe zavedením spoľahlivého regulačného rámca a vytvorením bankovej únie, čo posilnilo finančnú stabilitu v celej EÚ. Komisia chce, aby európske banky zohrávali väčšiu úlohu pri financovaní hospodárstva EÚ, podpore hospodárskeho rastu, inovácií, investícií a posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ.
Spätná väzba od zainteresovaných strán bude použitá v správe eurokomisie o konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ za rok 2026, ktorá je súčasťou stratégie hospodárskej a investičnej únie. Správa, ktorá je naplánovaná na tretí štvrťrok 2026, poskytne hodnotenie stavu bankového systému na jednotnom trhu so zameraním na konkurencieschopnosť a stanoví pozitívny a výhľadový program pre budúcnosť bankového sektora EÚ založený na dôkazoch.
„Od zainteresovaných strán chceme počuť, ako súčasný rámec funguje v praxi, kde sa dá zjednodušiť a ako môže lepšie podporovať cezhraničnú činnosť, inovácie a financovanie európskeho hospodárstva,“ uviedla v správe pre médiá eurokomisárka pre finančné služby a hospodársku a investičnú úniu Maria Luisová Albuquerqueová.
Komisia spresnila, že zapojiť sa do cielenej konzultácie sú pozvané kľúčové zainteresované strany vrátane bánk, finančných inštitúcií, verejných orgánov, spotrebiteľských a investorských organizácií, sociálnych partnerov, podnikov využívajúcich bankové služby, akademickej obce a zainteresovaných občanov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
