EK spustila sériu dialógov o podpore miestnych potravín v štátoch EÚ
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že výkonný podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné a eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen otvorili prvý dialóg o potravinách zameraný na miestne a sezónne produkty v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že od štvrtka začína sériu dialógov o potravinách, pričom prvé zasadnutie je na tému Obnovenie základného prepojenia medzi poľnohospodárstvom, územím a potravinami. Dialóg sa bude zaoberať tým, ako možno lepšie propagovať miestne, sezónne a udržateľne vyrábané potraviny v celej EÚ.
Podpredseda EK Séjourné a eurokomisár Hansen budú so zúčastnenými zainteresovanými stranami diskutovať o tom, ako verejné obstarávanie a partnerstvá s miestnymi samosprávami môžu vytvoriť zdravšie a udržateľnejšie možnosti výberu potravín.
Štvrtkové technické rokovania predstavia už osvedčené postupy z miest ako Miláno a Kodaň alebo z regiónov, ako je portugalský Alto Minho.
Táto diskusia sa všeobecne zameriava na kvalitu, udržateľnosť a regionálnu odolnosť. Prístup pod heslom „najlepšia hodnota“ má zlepšiť kvalitu potravín, posilniť regionálne ekonomiky a zvýšiť odolnosť dodávateľských reťazcov uprednostňovaním sezónnych, lokálne získavaných a vysoko kvalitných produktov.
V neskorších štádiách dialógu jeho účastníci preskúmajú možné stimuly na podporu spotreby miestnych a sezónnych produktov, na propagáciu potravín vyrobených s vysokými environmentálnymi a sociálnymi štandardmi (vrátane bioproduktov) a na posilnenie kratších dodávateľských reťazcov.
Ďalšie zasadnutie dialógov o potravinách je naplánované o niekoľko mesiacov na tému Konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu.
Cieľom týchto dialógov, ohlásených vo vízii pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, je vybudovať udržateľné, odolné a konkurencieschopné potravinové systémy v Európe prostredníctvom dialógu s aktérmi z celého potravinového systému vrátane spotrebiteľov, prvovýrobcov, priemyslu, maloobchodníkov, verejných orgánov a občianskej spoločnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)